“Мы – не Советский Союз”. Пристайко заверил, что запрета на выезд из Украины нет

01.05.2020, 19:42, Новости дня

Украина не вводила запрет на пересечение границы для украинских граждан, заверил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко во время брифинга 1 мая.

“Еще раз, уважаемые коллеги: мы не запрещаем [выезд за границу]… Мы не можем и не будем… Мы – не Советский Союз и никого не держим за железным занавесом. Мы пытаемся упорядочить вопрос трудоустройства за границей на основе ограничений, которые были введены для всех граждан Украины. Точно так же другие страны в мире ограничили передвижения своих граждан. Это связано только с эпидемией коронавируса. И это единственная причина, по которой мы об этом говорим”, – сказал он, комментируя трудности с вылетом за границу, с которыми столкнулись трудовые мигранты.

Пристайко добавил, что правительство сотрудничает с иностранными государствами в вопросе организации чартерных рейсов для доставки украинцев, которые трудоустроились за границей. По его словам, эти вопросы уже обсуждались с властями Израиля, Австрии и Финляндии, на следующей неделе организацию перелетов и условий для украинцев обсудят с представителями властей Польши, Германии и Чехии.

24 апреля стало известно, что Финляндия, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, организовала рейс для доставки сезонных работников из Украины.

28 апреля Кабинет Министров Украины сообщил, что еще ряд стран, несмотря на закрытые границы, готовы принять у себя сезонных работников из Украины. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в условиях распространения пандемии любая поездка – “это опасность заболевания, особенно когда эта поездка осуществляется на самолете”.

29 апреля Госавиаслужба Украины заблокировала выполнение чартерного рейса Киев – Лондон, который должен был доставить сезонных работников в Великобританию. С девятичасовой задержкой борт все-таки вылетел в столицу Соединенного Королевства.

Сегодня Пристайко заверил, что Украина не намерена препятствовать вылету украинцев за границу, однако ожидает от принимающих стран выполнения ряда условий.