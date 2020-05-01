Зеленский передал “пламенный привет” мэру Черкасс от СБУ и МВД

01.05.2020, 19:42, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский передал “пламенный привет” мэру Черкасс Анатолию Бондаренко от Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном 1 мая в Facebook.

“Отдельный “пламенный” привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру Черкасс, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные мероприятия раньше 11 мая. Это попытка заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города. И это будет иметь соответствующие юридические последствия”, – утверждает он.

Зеленский адресовал эти слова “всем представителям местной власти, которые путают слова “децентрализация” и “автономия”.

Бажаю здоров’я, дорогі українці! Ми забезпечили регулярну доставку в Україну вантажів з усім необхідним для боротьби з… Posted by Володимир Зеленський on Reede, 1. mai 2020

В Черкассах с 1 мая по решению исполнительного комитета городского совета ослабляют карантинные ограничения. Работу смогут возобновить магазины непродовольственных товаров (книжные, строительные, канцелярские, электроники и другие), салоны красоты, парикмахерские, зоомагазины, мастерские, салоны ритуальных услуг и летние площадки ресторанов. Также жителям города разрешат доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки. В мэрии пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с решением муниципалитета Черкасс.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение Черкасского горсовета о досрочном смягчении карантина ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине по состоянию на утро 1 мая коронавирус подтвержден у 10 861 человека, 272 из них умерли.