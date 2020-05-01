Псориаз увеличивает риск возникновения болезни Альцгеймера

01.05.2020, 19:40, Разное

Ученые Католического университета Кореи в Сеуле использовали данные Корейской национальной системы медицинского страхования для выявления 535 927 человек с псориазом и 2 679 635 лиц по возрасту и полу без псориаза, которые прошли как минимум три обследования здоровья в период между 2008 и 2014 годом. Риск болезни Альцгеймера (БА) был оценен в двух группах.

В течение медианного периода наблюдения — 3,35 года — было обследовано 50 209 случаев болезни Альцгеймера. Ученые выяснили, что у пациентов с псориазом значительно повышен риск развития БА по сравнению с контрольной группой без псориаза в скорректированных моделях.

При этом риск развития заболевания был значительно повышен у тех пациентов, которые не получали системную терапию от псориаза. Кроме того, связь между псориазом и болезнью Альцгеймера была более выраженной у пациентов среднего возраста (40–64 года) по сравнению с пациентами пожилого возраста (65 лет и старше). По мнению ученых, это может быть связано с тем, что старение способствует снижению иммунной функции регуляторных Т-клеток, тем самым уменьшая воспаление и подавляя развитие воспалительных заболеваний кожи.

«Эти результаты указывают на то, что хронические воспалительные состояния при псориазе могут оказывать важное влияние на нервную систему и, следовательно, увеличивать риск развития болезни Альцгеймера», – пишут авторы. По их мнению, прием системных противовоспалительных препаратов уменьшают воспаление нейрональных клеток и общее воспаление в организме, таким образом, снижая риск возникновения этого заболевания у пациентов с псориазом.