Глава ООН: трагедия в том, что в мире нет скоординированного подхода к пандемии

01.05.2020, 19:35, Новости дня

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций заявил в интервью Би-би-си, что «трагедия» состоит в том, что мировые лидеры не смогли «собраться вместе и четко и согласованно разобраться с COVID-19».

Антониу Гутерриш сказал: «Каждая страна придерживается своей собственной политики; у разных стран – разные взгляды, разные стратегии, и это позволило вирусу распространиться».

По словам генсека ООН, «очевидно, что нам не хватает руководства» в борьбе с вирусом. Гутерриш призвал «ведущие страны… собраться вместе и выработать общую стратегию, а затем собрать вместе все мировое сообщество».

По оценкам ООН, к концу года 8% населения мира, около 500 миллионов человек, могут оказаться в нищете из-за кризиса, вызванного вирусом.

Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти. Утром в пятницу, по данным университета Джонса Хопкинса, в мире было зарегистрировано более 3,3 миллионов подтвержденных случаев заражения, свыше 234 тысяч человек умерли.