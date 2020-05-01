 

У Мадонны нашлись антитела, Шакира пожертвовала маски и ИВЛ

01.05.2020, 19:31, Новости дня

Американская поп-певица Мадонна сообщила, что на днях прошла тестирование, и у нее были обнаружены антитела к коронавирусу.

"Поэтому завтра я отправлюсь в долгое путешествие на машине. Я опущу стекло и будут дышать воздухом COVID-19", — заявил певица в видеоролике, размещенном в ее Instagram.

Ранее Мадонна пожертвовала миллион долларов проекту благотворительного фонда Билла Гейтса и его супруги Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation), занятому поиском лекарств от коронавируса. 17 апреля поп-дива сообщила, что за сутки от коронавируса умерли сразу три ее близких человека: двоюродный брат, охранник и помощник Орландо Пуэрт, который делал ремиксы на ее музыку.

Певица также выразила огромную благодарность медикам, специалистам по оказанию первой помощи и ученым — всем, кто борется с пандемией.

В свою очередь колумбийская певица Шакира пожертвовала 50 тысяч масок N95 и десять аппаратов ИВЛ своему родному городу Барранкилья, оказавшемуся в сложной ситуации в связи с распространением коронавируса.

Таким образом исполнительница присоединилась к кампании "Я солидарна, я Барранкилья", в рамках которой люди жертвуют необходимые оборудование и средства индивидуальной защиты, чтобы помочь врачам и их пациентам, пишет РИА Новости.

"Шакира – одна из наиболее любимых в мире жительниц Барранкильи и одна из тех, кто больше всего любит этот город", — написал мэр города Хайме Пумарехо в своем Twitter, комментируя поступок всемирно известной певицы.



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