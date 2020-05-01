Чемпион мира по хоккею Охтамаа заключил контракт с “Локомотивом”

01.05.2020, 19:30, Новости дня

Ярославский "Локомотив" продолжает усиливаться перед следующим сезоном Континентальной хоккейной лиги. Вслед за подписанием канадского вратаря Эдварда Паскуале "железнодорожники" договорились о контракте с чемпионом мира в составе сборной Финляндии Атте Охтамаа.

Как сообщает пресс-служба "Локомотива", 32-летний защитник подписал соглашение с клубом сроком на один год. Предыдущий сезон финский хоккеист провел в казахстанском "Барысе", набрав 23 (7 шайб + 16 передач) очка в 41 матче.

Охтамаа является чемпионом мира 2019 года. В составе казанского "Ак Барса" он стал обладателем Кубка Гагарина-2018.