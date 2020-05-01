 

Озвучена позиция американской разведки по COVID-19

01.05.2020, 19:30, Новости дня

Коронавирус COVID-19 не был создан человеком — это природный вирус, обнаруженный в Китае и эндемичный для некоторых видов летучих мышей. Об этом сообщило американское оборонное издание Military.

По сведениям американских военных, новый коронавирус, вероятно, не предназначался для военных целей. Исследования в Уханьском институте вирусологии проводились в рамках частично финансируемых правительствами США и Канады более широких усилий по изучению патогенных микроорганизмов коронавируса. В этих исследованиях принимало участие несколько научно-исследовательских институтов.

Огромный человеческий и экономический ущерб от коронавируса COVID-19 наглядно показал, сколь мощным биологическим оружием может быть этот вирус и другие патогенные микроорганизмы, и насколько уязвимы США и весь мир к таким пандемиям, повторение которых возможно в будущем.

Ожидается, что это серьезно повлияет на вопросы национальной безопасности США и на то, каким будет период "новой нормальности" после пандемии, передает "Интерфакс". Подчеркивается, что нынешнюю пандемию COVID-19 США могут пережить, хоть и с огромными экономическими потерями, но череда таких вспышек с периодичностью в несколько лет опустошит американскую экономику и лишит США статуса великой державы. И такая перспектива, говорят американские эксперты, учитывается врагами США.

По данным портала Worldometers, в США новым коронавирусом заразились уже почти 1,1 миллиона человек, почти 64 тысячи заболевших умерло. Зафиксированы вспышки COVID-19 и на нескольких кораблях ВМС США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / После рекордного падения цены на российскую нефть Путин заявил о готовности сократить добычу

09.04 / МИД назвал доклад ОЗХО по Сирии политическим заказом

24.04 / “МБХ медиа” опубликовали мозаику с Путиным, Шойгу и Сталиным. Она украсит главный храм Вооруженных сил

21.04 / В Крыму задержали мужчину, продающего поддельные спецпропуска

30.03 / Рада разрешила лечить COVID-19 незарегистрированными в Украине препаратами

08.04 / Аэропорт Грозного обязал пассажиров из Москвы иметь при себе справку о прохождении теста на коронавирус

27.03 / Разработка российских ученых может находить малейшие следы спирта

01.05 / Кто множит фейки в канун Дня Победы?

03.04 / Очередной прототип Starship Маска лопнул при испытаниях

07.04 / COVID-19 продолжает сбор жертв по всему миру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска