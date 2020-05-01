 

Английская медсестра спасла 13 инфицированных коронавирусом COVID-19 пенсионеров из дома престарелых

01.05.2020, 19:30, Разное

Английская медсестра, проживающая в графстве Лестершир, помогла спасти 13 пенсионеров из дома престарелых. Пожилые люди были инфицированы коронавирусом COVID-19, но в итоге благодаря своевременно оказанной помощи ни один из них не умер.
Медсестра на протяжении долгих лет работала в клиниках, помогая спасать жизни пациентов и, соответственно, накапливая нужный опыт. В последнее время она была занята в медучреждении графства, где проживает, ухаживая за больными с диагностированным свиным гриппом. В то же время медработник узнала, что в расположенном рядом Ноттингемшире в одном из домов престарелых сразу больше десятка пенсионеров инфицированы коронавирусом COVID-19 и тогда же приняла решение оказать посильную помощь.

Приехав в дом престарелых медсестра с группой коллег узнали о 13 инфицированных. Для пациентов срочно организовали отдельную палату и круглосуточный уход. Позже, когда все заражённые выздоровели, медработник рассказывала, что в борьбе с коронавирусом очень помогли знания, накопленные в процессе ухода за пациентами с вирусом H1N1. Кроме того, большую роль сыграл профессионализм и искреннее желание помочь пожилым людям, пишет РЕН ТВ.



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