Денис Проценко сообщил о новом симптоме коронавируса

01.05.2020, 19:30, Разное

Российский медик Денис Проценко, являющийся главврачом в Коммунарке, рассказал о новом симптоме коронавируса. У заразившихся пациентов отчетливо проявляются высыпания на руках и животе, такое сообщение появилось на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Ранее подобные симптомы у заразившихся коронавирусом пациентов не наблюдались. А на само заболевание могли указывать такие симптомы, как высокая температура, тяжелое дыхание и боли в груди. В особо тяжелых случаях пациентов подключали к аппаратам ИВЛ, поскольку они не могли самостоятельно дышать и падали в обморок.

Денис Проценко напомнил всем россиянам, что в условиях пандемии коронавируса необходимо соблюдать режим самоизоляции, поскольку только так можно снизить риск заражения опасной инфекцией. На сегодняшний день в РФ COVID-19 диагностирован у 114 431 человек, по всему миру количество зараженных составляет 3 257 520, о чем свидетельствует проект Университета Джонса Хопкинса.