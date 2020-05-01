 

Проценко рассказал, что заразился не в больнице

01.05.2020, 19:30, Новости дня

Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что ранее заразился коронавирусной инфекцией вне рабочего места.

«Сотрудники наши заболевают, но статистика очень интересная: заболеваемость докторов, которые работают в ковидных центрах, меньше, нежели у докторов, которые работают в обычных многопрофильных стационарах. Это, мне кажется, вполне объяснимо, подтверждает тот факт, что наличие средств индивидуальной защиты достаточно, доктора наши защищены. Но они же контактируют не только на работе, выходят и контактируют с другими лицами. Инфицирование может происходить и чаще всего происходит не в клинике, как это было и со мной», – передает ТАСС слова Проценко.

Ранее в пятницу Проценко рассказал, в каком случае может произойти всплеск числа заражений коронавирусом. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / В РФ запустили акцию в поддержку благотворительных организаций

13.04 / ЦБ рекомендует лишать премии финансистов за обман клиентов

28.03 / В Москве на улице выстрелили в ребенка

16.04 / Пандемии нет, деньги отменят: Генпрокуратура поведала о новых фейках

02.04 / США призвали Россию и Саудовскую Аравию успокоить рынок нефти

28.04 / Захарова отметила участие регионов в вывозе россиян из-за границы

09.04 / Правительство взяло в работу предложение ЕР по ипотечным каникулам

16.04 / Мой карантин в Москве: записки американского журналиста

31.03 / Planet Computers представила новый 5G-смартфон Astro Slide

10.04 / Путин поручил МВД и Росгвардии следить за соблюдением карантина гражданами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска