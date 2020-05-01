Проценко рассказал, что заразился не в больнице

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01.05.2020, 19:30, Новости дня

Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что ранее заразился коронавирусной инфекцией вне рабочего места.

«Сотрудники наши заболевают, но статистика очень интересная: заболеваемость докторов, которые работают в ковидных центрах, меньше, нежели у докторов, которые работают в обычных многопрофильных стационарах. Это, мне кажется, вполне объяснимо, подтверждает тот факт, что наличие средств индивидуальной защиты достаточно, доктора наши защищены. Но они же контактируют не только на работе, выходят и контактируют с другими лицами. Инфицирование может происходить и чаще всего происходит не в клинике, как это было и со мной», – передает ТАСС слова Проценко.

Ранее в пятницу Проценко рассказал, в каком случае может произойти всплеск числа заражений коронавирусом. 



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