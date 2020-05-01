Роспотребнадзор: В период пандемии плановые прививки необходимо отложить до осени

01.05.2020, 19:30, Разное

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала отложить до осени плановые прививки. Указаны также возможные исключения.

Необходимо предотвратить, прежде всего, вероятность угрозы инфицирования SARS-CoV-2 во время посещения лечебного учреждения, где проводится вакцинация. Кроме того, на фоне ранней стадии или бессимптомного прохождения коронавирусной инфекции сложно предугадать осложнения после введения вакцины. Противогриппозные прививки рекомендуется делать в период августа-сентября. К этому времени, скорее всего, будут получены достоверные данные о взаимодействии нового вируса и вакцин против пневмонии и гриппа.

Роспотребнадзор сделал исключение для населения районов с высоким уровнем распространения клещевого энцефалита при условии незначительного количества людей с коронавирусом. Не рекомендуется также отмена вакцинации новорожденных, осуществляемая в родильных домах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.