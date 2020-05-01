Мнение: Советская пицца

01.05.2020, 19:20, Разное

В ответ на вопрос «сколько стоило в СССР заказать пиццу на дом» читатели прислали ссылку на журнал «Огонёк» от 1956 года. Найти статью можно вот тут, в номере 24, приблизительно на тридцатой странице. Статья называется «Продукты доставлены на дом»:

https://www.sites.google.com/site/zurnalysssr/home/ogoneek/-ogoneek-za-1956-god

Каждое утро, в семь часов, Нина Кольцова выходит из московской булочной № 524. Она несет плетёную корзинку с теплыми булками, плюшками, буханками хлеба в новый двенадцатиэтажный дом № 9/11 на Краснопрудной улице.

Девушку в белом халате приветливо встречают покупатели:

— Как раз вовремя… Я только на стол накрыла.

За два месяца Нина изучила вкусы своих покупателей. Сначала она записывала заказы, сейчас помнит их наизусть. Она знает, что в 174-ю квартиру на двенадцатом этаже надо принести булочки, что сыновья машиниста метро Большакова из 162-й квартиры любят рижский хлеб, а Наташа и Аня из 144-й — калорийные булочки.

Разносчицы приносят всегда свежий хлеб. Они точны, внимательны и вежливы, поэтому число покупателей быстро растет. Сейчас булочная № 524 обслуживает уже около шестисот квартир.

Во многих районах столицы на дом доставляют не только хлеб, но и молоко; недавно некоторые столовые и фабрики-кухни начали разносить по квартирам мясные полуфабрикаты — котлеты, рагу, шницели.

Такая форма торговли быстро завоевывает популярность. Уже доставляют на дом продукты сотни магазинов, булочных и молочных.

«В нашем доме живут в основном рабочие семьи. Хозяйки одобряют доставку хлеба на дом. Надеемся, что скоро нам будут носить и другие продукты»,— пишут жильцы квартиры № 52 дома № 9 по улице Красная Пресня.

«Молоко и хлеб мы получаем рано утром. Без хлопот можно приготовить завтрак и не спешить перед уходом на работу. Это очень удобно»,— сообщают женщины из дома № 1 по Автозаводскому проезду.

Да, действительно, какая хозяйка откажется от свежего молока к завтраку, хорошо приготовленных котлет или рагу, принесенных к обеду, от кефира или простокваши, доставленных к ужину?

Но при такой форме торговли обязательны четкость и отличная организация, ранний, без перебоев завоз продуктов в магазины, аккуратность и пунктуальность самих продавцов-разносчиков.

Однако молочные заводы (например, Останкинский) нередко задерживают продукцию и привозят её в магазины поздно. Хозяйка напрасно ждет молоко в восемь часов утра, когда оно ей нужно. Разносчица с красивой металлической корзиной, специально изготовленной для доставки, появляется в домах часов в десять — одиннадцать… Многие квартиры уже на замке: одни ушли работать, другие отказываются от запоздалых услуг — ребята уже в школе, хозяйка успела купить молоко на рынке…

Начавшаяся в Москве доставка продуктов на дом одобрена покупателями. Самое главное —она экономит время. Но еще удобнее просто взять на дом готовый обед и совсем не возиться со стряпней: в таком случае у женщины высвобождается уже не полчаса или час времени, а несколько часов, весь вечер.

На фабрике-кухне № 13 Железнодорожного района, в столовой № 740 Электролампового завода, в столовой № 340 на Ленинградском шоссе готовые обеды пользуются доброй славой у работающих женщин.

— Мне после болезни врач прописал лечебное питание,— говорит пожилая работница обойной фабрики Софья Дмитриевна Кузнецова, — Но когда же мне делать паровые котлеты, протирать овощи и крупу для супов? Я получаю все готовое в диетическом зале фабрики-кухни № 13. Готовят неплохо, разнообразно. В общем, я довольна…

Два с половиной года берет здесь обеды воспитательница детского сада Клавдия Павловна Семенова. В ее семье все заняты: двое работают, один учится.

— Меня очень выручают эти обеды,— рассказывает Клавдия Павловна.— На фабрике-кухне большой выбор блюд, можно взять обед и подороже и подешевле. Многие женщины относятся с предубеждением к пище из столовой, но я не разделяю их мнения…

Готовыми обедами пользуются пека еще не многие: главным образом одинокие или семьи из двух-трех человек. Несмотря на десятипроцентную скидку, обеды пока еще дороги. Большим семьям выгоднее готовить дома.

Неудобно и то, что нельзя заранее заказать обед и договориться о доставке его на дом.

— Сложно, очень сложно организовать такую доставку. Нужна специальная посуда, люди,—заявили нам в Управлении общественного питания Москвы.

Может быть, и трудно, но зато удобно для покупателей. А ведь это самое важное! В некоторых небольших городах, например, в Орехово-Зуеве, еще в прошлом году начали доставлять обеды в рабочие общежития и на квартиры. Почему же доставка так сложна для столичных работников общественного питания?

И. ИЛЬИЧЕВА

Фото Г. Санько.