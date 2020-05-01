Китайский блогер раскрыл секрет смелости русских

01.05.2020, 19:16, Новости дня

Смелость и неукротимость русских объясняются особенностями питания, к которым «воинственный народ» привыкает с ранних лет, считает автор китайского портала Sina.

«Русские купаются в ледяной воде, голыми руками идут на медведя. Они бесстрашны и искусны в бою. Даже без профессиональной подготовки русский солдат имеет преимущество среди других – он будет сражаться до самой смерти», – передает РИА «Новости» текст материала.

По мнению автора, все эти качества тесно связаны с русской кухней и пищевыми привычками россиян, которые любят «наесться досыта». Как пишет Sina, жители России отдают предпочтение мясу, алкоголю, хлебу и сладкому и потребляют их «в огромных количествах».

Блогер отметил, что редкий прием пищи в стране проходит без мясных продуктов.

«Завтрак по-русски – это всегда хлеб с жареными яйцами, жареными сосисками, жареным картофелем, фруктовым салатом или овсяной кашей. Среди напитков распространены чай, кофе, молоко и другие», – утверждается в статье.

Как заявляет автор, завтрак в РФ «простой и незатейливый, но очень питательный». При этом все русские «обожают» бутерброды с красной икрой или рыбой, считает он.

Отмечается, что в отличие от Японии, Китая и Южной Кореи в РФ люди едят меньше риса, заменяя его хлебом, картофелем и блинами.

Обед в стране состоит из трех блюд, пишет портал.

«В первую очередь подают салат, который может включать картофель, ветчину, говядину, огурцы и другие ингредиенты. Обычно он состоит из мяса и овощей, приправленных майонезом. Первым блюдом является суп. Это либо борщ, либо уха, либо зеленые щи. <…> На второе – разнообразные блюда из мяса. После чего идет десерт с чаем или кофе», – говорится в материале.

Автор отмечает, что хозяйки подают блюда по очереди, что экономит продукты, насыщает организм и делает тела русских «такими крепкими».

Журналист не забыл и про пельмени. Он заметил, что они отличаются от аналогичных блюд в Китае: в бульон добавляют лук, чеснок, молотый перец и специи, отчего «вкус становится насыщенным».

По его словам, самый главный прием пищи у русских – ужин, во время которого все члены семьи собираются за столом. Он добавил, что эта трапеза также осуществляется в несколько заходов: есть закуска, суп, основное блюдо, гарнир, фрукты, десерт, чай.

Водку китаец назвал «водой жизни», которую мужчины в РФ любят выпить за ужином, закусывая маринованными огурцами или соленой рыбой. По его словам, это любимый напиток русских наравне с чаем.

«Говоря об особых блюдах русской кухни, нельзя не упомянуть шашлыки, которые готовят из свинины, говядины или баранины. Мясо получается нежным, сочным, с аппетитной хрустящей корочкой. Это любимое блюдо «воинственного народа», – утверждает автор.

Как заметил журналист, в русской кухне много масла и соли, благодаря чему вкус еды становится более насыщенным и сильным, что стимулирует аппетит.

«В холодную зиму такая пища будет согревать. Неудивительно, что шашлыки из разных видов мяса и водка в сочетании с большим аппетитом русских людей являются показательными признаками культуры питания неукротимого «воинственного народа», – заключил он.