Мнение: Хлеборезка

01.05.2020, 19:15, Разное

Вместо того, чтобы по отдельности запоминать правильные ходы из историй, как делают многие, нужно понять главный принцип.

Главный принцип при общении с другими людьми – закрыть хлеборезку.

Вот и опора на себя, и деление границ, и фокус на другом, и локус у себя – это и есть закрыть хлеборезку.

Нужно хорошо представить себе, что такое общение людей и вообще отношения в паре или в социуме.

Это установление связей между людьми, таких, чтобы справедливо поделить общую территорию и наладить совместную деятельность.

Понятно, почему нельзя лезть на чужую территорию?

Это будет вызывать агрессию того, у кого вы пытаетесь что-то отжать, в лучшем случае – стремление от вас огородиться, в худшем – желание вас оттолкнуть.

А понятно, почему нельзя сливать себя и свои ресурсы?

Вы будете бесполезны, неинтересны, вас станет не за что уважать и ценить (ценность – это и есть значимость).

Более того, вы окажетесь обременительны для отношений.

Если у вас нет себя и нет собственных ресурсов, значит кто-то должен заботиться о вас, тащить вас на себе, опекать вас.

Если в вас мало собственной спонтанности, своей энергии и своих идей, значит тянуть вас в общее дело и оживлять вас должен другой.

Вместо пользы от вас – груз.

Не быть грузом – и есть хорошие границы. Они позволяют не лезть на чужую территорию, но внутри своей сохранять собственную устойчивость и свои ресурсы, которые делают вас полезным участником отношений.

Вот и все, больше ничего не нужно понимать про отношения.

Все остальное – следствие этого.

Все хитрые секреты общения, все тайные законы отношений – все это следствие главного принципа: закрыть хлеборезку.

И косяки, и сливы, все это бывает из-за открытой хлеборезки. Сливают свое люди в погоне за чужим.

Только так и никогда не иначе.

Если вам до сих пор мерещится, что слить свое самоуважение и свои ресурсы можно из-за щедрости или какой-то чистосердечной наивности, вы просто выдаете свою жадность за добродетели.

Стремление все до капли отнести в колхоз или просто отдать богатому соседу – это надежда на то, что урожай вы будете делить вместе.

Если бы вы точно знали, что отнеся все богатому соседу, ничего взамен не получите, вы бы не несли ничего. Даже бедному соседу вы не отдали бы все, поскольку это означало бы ваш конец, вашу будущую нужду и вашу зависимость от чужой милостыни. Вот почему уважающий себя человек никогда не сливается, он щедр, поскольку хочет устанавливать связи с другими и потому что испытывает симпатию к людям, сострадание к ним, но он не хочет опираться ни на кого, он хочет устанавливать связи только с опорой на себя. Это и значит быть щедрым, но независимым. Это и дает максимальную силу и привлекательность для других.

Вот и все.

Это главный принцип любого общения, любых отношений.

Все точные решения и верные стратегии – следствие этого.

Это касается даже самых сложных и тонких ситуаций. Там действует тот же принцип: закрыть хлеборезку, опереться на себя и стать щедрым.

Если вы не щедры, вы не приносите никакой пользы. Но если при этом ваша хлеборезка открыта, то взамен небольшой пользы вы хотите отжать столько, что от вашей пользы не остается и следа.

Давайте попробуем взять любую историю, не рапанью, а посложней.

Вот, например, вчерашние письма. Оба автора почти-нерыбы. Почти – это значит, что рыбные тенденции у них есть, хоть и не много.

У одной – тенденция в отношениях к сливу, у другого – к косякам.

Сливы и косяки – это разные вещи. Не путайте их. То и другое бывает из-за открытой хлеборезки, но по-разному.

Почему сливается первая автор? Потому что хочет быстрей ухватить и присвоить. Она не сливается как рапан, не липнет и не стекает к плинтусу, но она сливает лишнее, ухватившись за чужое, и теряет устойчивость. Мужчина симпатизирует ей, временами даже влюблен, но из-за потери устойчивости она не может стабилизировать высокую значимость свою и получить положительную динамику.

Почему косячит второй автор? Потому что прижимист и не хочет отдавать то, что на самом деле должен.

Это тоже жадность, как и в случае первого автора, но другого рода. Первая автор присваивает то, что мужчина ей пока не дал, и вкладывается так, будто заключила с ним договор. Не получив адекватного ответа, она достает щипцы или скалку. И лишние вложения ее, и особенно щипцы и скалки – это слив.

А второй автор, наоборот. Он принял вложения у девушки, он вступил на общую территорию, но вкладываться в нее на равных не хочет, все время поджимает свои вложения, все время огораживается своим шлангом, обходится стандартными фразами про любовь, достаточно чуткости не проявляет, эмоционально куда более закрыт, чем она. Это было бы нормально, если бы он не был заинтересован в динамике, плюсовал бы и хотел сократить общую территорию. Но он наоборот хочет ее расширить. Поэтому это косяк.

Понимаете, почему второй автор косячит? Он избегает слива. Он думает, что если будет вестись на щипцы девушки, его быстро выпотрошат и выкинут. Честно говоря, так и было бы. Если вы послушно даете все, что из вас тянут, вас перестают уважать, поскольку вы не делаете спонтанных вложений, в этом не видно вашей воли, вы просто подчиняетесь. Все ваши вложения обесцениваются, все выбитое не повышает вашу значимость, а снижает, потому что в этом нет вашей воли и нет вас.

С молодыми парнями это постоянно происходит в отношениях с девушками и они голову ломают, что же такое.

– Иди сюда.

– Иду.

– Что ты там делал?

– Новости читал.

– Хватит торчать в телефоне, поговори со мной.

– Хорошо. О чем ты хочешь поговорить?

– Ни о чем уже не хочу, отстань.

Вот так часто происходит, и молодые парни не понимают, почему же чем послушней они становятся, тем больше раздражаются девушки.

А чему должна радоваться девушка? Тому, что рядом с ней телок, которого все время надо тянуть, он послушно идет, а дальше стоит и ждет новых приказаний, не проявляя личного интереса?

Нет спонтанных движений, нет собственной инициативы, нет поворотов, сюрпризов, интриг, нет всего того, что девушки называют крышесносным.

Если смотреть из внутреннего локуса девушки, она сама виновата со своим штурманством, ждуном и паровозом, не умеет вдохновлять парня, а умеет только ждать или командовать.

Но если смотреть из внутреннего локуса парня, виноват конечно он. Почему он такой пассивный и вялый? Со спонтанным парнем девушки и опомниться не успевают, не тянут ничего, потому что крышесноса им и так хватает. Девушка наоборот хочет спокойствия и стабильности, когда рядом с ней – ураган. Она радуется, когда ничего не происходит. А с вялым мешком наоборот: приходится пинать его ногами, чтобы он шевелился.

Так вот, когда парни осознают, что следовать женским щипцам – провальная тактика, то есть перестают быть рапанами со слиянием границ, они часто начинают как автор второго письма ускользать, будто смазанные маслом шланги.

Она ему: хочу подумать, почему все так плохо.

Он ей: приятных размышлений.

Она ему: я расстроилась из-за тебя.

Он ей: жаль.

Она ему: я влюбляюсь все больше, но ощущаю, что ничего не получится.

Он ей: стремное ощущение, наверное.

Вот это скользкий шланг зеленого цвета, неприметно лежащий на газоне, но очень похожий на ядовитую змею, которая вот-вот плюнет ядом.

Если автор честно отрефлексирует, оа почувствует раздражение на девушку, которое он пытается скрыть за участливыми насмешками.

Это такой легкий троллинг, его любимый баг Кривляка.

У него пассивная агрессия, но все-таки это посягательство на чужую территорию.

И посмотрите, почему он путает границы. Он видит, что девушка нападает на него, и защищается, как ему кажется, на своей территории, а на самом деле залезает на общую.

Она ему: хочу подумать, почему все так плохо. Он: ах плохо тебе со мной? Но он должен сначала узнать, что именно плохо. Это принципиальная вещь. Если близкий человек сообщает вам, что страдает, вы должны узнать, от чего он страдает. Вы не можете делать вывод, что страдает он из-за какой-то ерунды или что он собирается наехать на вас. Так вы даете ему понять, что вы не вместе и вы не интересуетесь его страданиями. Вот если страдания близкого – это недовольство вами и он называет вас как главную причину своих страданий, тут вы можете оборвать его и дать понять, что не хотите участвовать в том, что против вас. А заранее отказаться участвовать, еще не зная, что у него за проблема, нет.

Смотрите, какое простое правило в отношениях с близким: вы за него всегда, кроме случаев, когда он против вас.

Запомнили?

Вы вместе, пока он не против вас и того, что вам жизненно важно.

Вот это правило для общей территории, которую вы хотите расширять, а не сокращать.

Она говорит: я расстроилась из-за тебя. А он делает вывод, что это наезд, и обрезает кратким: мне жаль.

Но наезда как такового пока нет. Обязательно нужен уточняющий вопрос, что именно ее расстроило. И если она скажет что-то такое, показывающее ее недовольство парнем, а не только его отношением или разлукой с ним, это уже наезд на его личную территорию, и здесь он имеет право и закрыться и даже оттолкнуть, смотря какой силы наезд. Если она говорит “ты мне не нравишься” – это наезд, а если она говорит “я хочу больше близости с тобой” – другое.

Все это нужно представлять физически, границы надо физически воспринимать.

Вот к вам постучались в дверь, а вы из-за двери “иди-ка отсюда” или “я занят, зайти в другой раз”.

Так поступают с врагами, но не с теми, с кем хотят иметь теплые соседские отношения, правда? Тем более не с теми, с кем хотят иметь общий дом, кого сами позвали жить вместе.

Неэкологичный шланг – это когда вы даже дверь открывать не хотите. Или открыли дверь, но делаете вид, что там никого нет. Пустое место. Посмотрели и закрыли дверь.

А вот первая автор.

Давайте теперь ее открытую хлеборезку рассмотрим.

У второго автора тоже есть хлеборезка, она проявляется в том, что он хочет получать от девушки любовь, но не хочет оказывать ей поддержку. Она его прямо обвиняет: ты хочешь, чтобы я говорила только о любви и больше ничего.

Это хлеборезка по принципу неуплаты долга или невыполнения договора. Косяк.

А у первой автора хлеборезка по принципу – присвоить лишнее и возмущаться, что не дают.

У нее часто ЗВ и ей постоянно кажется, что она могла бы взять, но ей не нужно. Поэтому когда ей вдруг нужно, она пытается взять и злится, что не может.

Но тянет она руку на чужую территорию, поэтому когда мужик шлангует, он в границах, а она нет.

“На след. день я ему пишу как дела и ответ получаю только на след день в 12.00 дня, до этого вопрос не был даже прочитан. Понятно, что он кутил. Я написала ему, что знаешь, как-то я перестала испытывать радость рядом с тобой, не чувствую заботу, то, что со мной элементарно хотят проводить время. Он ответил что-то типа: зая, куколка. Как будто вот тебе держи эти словечки-отмазки и – отстань”

Видите хлеборезку открытую? Он ей не отвечал сутки, потом ответил что-то формальное, а она ему вдруг отказывает как Неуловимый. Слив получается потому, что она описывает ему свою жажду, нужду, свои страдания без него и все это в ответ на его формальную участливость. Он ей маленький шажок, и тот в ответ на щипцы, а она ему вылила решето, в котором страсти-мордасти. Понимаете, почему она вылила? Ей померещился его запрос, она уже присвоила его запрос на серьезные отношения, его желание динамики и близости. Ну и отказала ему, потому что он не выполняет каких-то условий. Но запроса его на близость не было, его вполне устраивают вот такие неблизкие отношения.

И это происходит у Сокровищ постоянно. Автор хоть и не рыба почти, но корона Сокровища у нее тоже припрятана, она ведь такая сексуальная, от нее все без ума. А на самом деле он не без ума. Иногда хочет, иногда нет, нестабильная у нее значимость, средняя. И Сокровище сливается, из-за того, что не видит, насколько с той стороны адекватный ответ, сколько сделано в ее сторону спонтанных шагов.

В отличие от рапанов автор понимает, что в ответ на ее шары он не распахнется. Она высказывает ему все, чтобы заблокировать его. Поэтому излишне щедра, описывая свои былые чувства и разбитые надежды. Чтобы он потом вспоминал и мучился. Но под короной она не видит ту грань, после которой шары превращаются в щипцы. Вот рыбы и нерыбы чувствуют эту штуку про аванс шаров, который на дистанции растит СЗ. Но они не видят, когда шары превращаются в щипцы и снижают значимость. Шары должны быть кинуты вовремя, а не когда вас уже оттолкнули. Вас оттолкнули, а вы – шары. Куда это годится? Но рыбы не видят грани, где от “шаров” начинается слив и их фигура уменьшается.

Оба автора не рапаны, они ближе к нерыбам, но проблема с хлеборезками, то есть с границами, у них до конца не решена.

Проблема не так велика, они промахиваются не сильно мимо границ, но промахиваются. К большим косякам это не приводит, как вы можете видеть по второму письму, автор не обижает девушку, и она, излив на него недовольство, чувствует облегчение и даже благодарность. Правда в следующий раз конфликт вскипит еще быстрей, поскольку она вспомнит, что он всегда уклоняется в такие важные моменты, и будет действовать жестче. Помните, что неэкологичный шланг превращает щипцы в скалки?

К сливам большим это тоже не приводит. Автор первого письма все-таки не бегает за мужиком, мужик сам, отдохнув, начинает ходить за ней и где-то даже бить челом. Фигура ее не становится совсем маленькой для него и на дистанции подрастает. Но дорастить значимость она не может, как второй автор не может выстроить такие границы, чтобы девушку не накрывало все время.

Вот в этом их проблемы.

А проблемы рапанов и рыб во много раз больше. Но причина та же самая, просто масштабней.