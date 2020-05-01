 

Мнение: Кто отправил на больничный премьер-министра?

01.05.2020, 19:10, Разное

Не уберегли премьер-министра Михаила Мишустина. Он подхватил коронавирус. Хотя на видеосвязи с Владимиром Путиным, когда премьер проинформировал президента о своей болезни, он выглядел вполне бодро, не выглядел больным.

Мне даже показалось, что президент на видеосвязи с премьером выглядел менее бодрым и здоровым. Впрочем, возможно, мне это только показалось.

И вот что меня удивило. Несмотря на то, что Мишустин не выглядит нездоровым, он ушел на больничный. И предложил назначить исполняющим свои обязанности вице-премьера Андрея Белоусова.

Вот это-то и показалось мне странным. Если коронавирус Мишустина бессимптомный или в легкой форме, почему он в столь трудное для страны время ушел на больничный?

Вспомнился главврач Коммунарки Денис Проценко (на снимке – в центре).

Когда Проценко захворал, он не стал брать больничный, а самоизолировался в своем кабинете и самоотверженно продолжал руководить коллективом. И выздоровел, не покинув рабочее место.

А вот Мишустин поступил иначе. Он ушел на больничный. Или его ушли на больничный? Очевидно же, что тут одно из двух: или короноварирус Мишустина куда более серьезный, чем коронавирус Проценко. Или Мишустина попросили оформить больничный. И попросили так настойчиыо, что он не смог отказаться…

Так или не так?

Источник: Ирек Муртазин



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