Учёные: К смерти пациентов с коронавирусом может приводить аномальное свёртывание крови

01.05.2020, 19:09, Разное

Учёные из Ирландии выяснили, что к смерти пациентов, которым был поставлен диагноз коронавирусная инфекция, сравнительно часто приводит аномальное свёртывание крови. Из-за этого у людей с тяжёлой формой протекания заболевания в лёгких образовывались микротромбы.

Исследование проводила группа учёных-клиницистов, работающих в Университете медицины и здравоохранения, Ирландском центре сосудистой биологии, Королевской коллегии хирургов, а также медиков расположенной в Дублине больницы Сент-Джеймс. Специалисты выяснили, что инфицированные COVID-19 пациенты, у которых был повышен уровень свёртываемости крови, имели намного меньше шансов успешно преодолеть заболевание.

По словам соавтора научной работы Джеймса О’Доннелла, новые результаты показали связь «уханьского» вируса и уникального типа расстройства свёртывания крови, сосредоточенного, главным образом, в лёгких, и именно он зачастую приводит к смерти инфицированного COVID-19. «В придачу к пневмонии, которая поражает находящиеся в лёгких небольшие воздушные мешочки, нами также были обнаружены сотни маленьких тромбов по всему органу дыхания», – отметил профессор. Он также добавил: поскольку такой картины не наблюдается при иных типах лёгочной инфекции, этим и можно объяснить резкое падение уровня кислорода в крови человека с тяжёлой формой коронавируса.

Если врачи выяснят механизмы образования в лёгких вышеупомянутых микротромбов, то смогут создать более эффективные методики лечения зараженных COVID-19 людей. Кроме того, новые данные указывают и на то, что пациентов с коронавирусом из-за аномального свёртывания крови часто поражают сердечные приступы и инсульты.