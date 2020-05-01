Экономический шок

01.05.2020, 19:06, Разное

Доходы россиян снова вернулись в отрицательную плоскость. И теперь это надолго.

Росстат сказал о падении реальных располагаемых доходов жителей нашей страны. Ведомство приводит данные, согласно которым за январь — март этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года реальные доходы населения упали на 0,2 %. При этом показатели второго квартала, в частности за «карантинный» апрель, еще только впереди. Именно эти данные покажут реальное финансовое положение россиян во время периода самоизоляции.

Институт исследований ВЭБ РФ прогнозирует падение реальных располагаемых доходов во втором квартале этого года на 17,5 %. А по итогам всего 2020 года, согласно прогнозам экономистов рейтингового агентства АКРА, глубина падения этого показателя может стать максимальной за период с 2014 года. То есть к концу года реальные доходы населения упадут более чем на 5 %.

До этого, напомним, доходы россиян падали четыре года подряд (2014–2017), после изменения методики расчета незначительно выросли (на 0,1 % в 2018 году и на 0,8 % в 2019-м), а сейчас снова вернулись в отрицательную плоскость. После окончания пандемии российские граждане окажутся примерно на 10 % беднее по сравнению с 2013 годом — «потерянное десятилетие» в российской экономике продлевается на неограниченный срок.

«В полной мере карантин, конечно, отразится в данных за апрель, — рассказывает «Новой» профессор ВШЭ Марсель Салихов. — Но надо понимать, что заработная плата — это, по сути, только официальная легальная заработная плата. А основной удар карантина приходится в первую очередь на малый и средний бизнес, в котором больше распространены неформальные трудовые отношения. Росстат в данных по доходам населения учитывает и неофициальные доходы, но, конечно, не в полной мере.

Нельзя измерить доходы у парикмахера или маникюрщицы, которые принимают платежи через «Сбербанк-онлайн». Они не попадут в статистику Росстата, хотя их доходы, возможно, стали нулевыми в апреле».

По словам Салихова, лучшим индикатором экономического шока от обязательного режима самоизоляции станут данные по розничной торговле, которые покажут, насколько сократилась потребительская активность россиян. Тем временем индекс потребительских цен на продовольственные товары, по данным Росстата, в первом квартале вырос на 2 %. На непродовольственные — на 2,5 %.

«Сейчас получается, что цены на продукты растут в том числе из-за того, что у нас сильно вырос курс. Понятно, что не все товары импортные, но обесценивание рубля на фоне падения цен на нефть произошло и принесло свой вклад в эту ситуацию, — рассказывает руководитель направления «фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. — С другой стороны, снижаются номинальные зарплаты, доходы.

Получается, что давят с двух сторон: и цены растут, и номинальный доход снижается. То есть негативное влияние оказывают оба кризиса — и "пандемический", и "нефтяной"».

По мнению директора Финансового центра РЭШ Олега Шибанова, пока что курс рубля в меньшей степени повлиял на падение доходов, чем пандемия: «При меньшем потреблении импорта [покупатели] чаще переключаются на что-то более дешевое, отечественное, и это слабо влияет на располагаемые доходы. А вот что касается пандемии — это повлияло очень сильно. Удар был нанесен в марте: уже тогда были затронуты зарплаты, которые составляют основную часть располагаемых доходов».

Вдобавок были затронуты и другие типы доходов. Социальные выплаты более или менее сохранились. Но доходы от собственности, в том числе по вкладам, сократились.

«Будет принципиальное падение из-за того, что упали ставки по депозитам, — продолжает Шибанов.

— Теневые доходы, естественно, тоже существенно упали, потому что большие проблемы со спросом и неформальной занятостью. И, кроме того, ключевой элемент — предпринимательские доходы. Это вроде бы маленькая часть в совокупных доходах, но все равно давление на располагаемые доходы оказано очень сильное. Мы видим, что пока упало слабо, но во втором квартале проблем будет гораздо больше».

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Даже в том случае, если удастся коронавирус как-то «прибить» и закончить изоляцию, за время вынужденного простоя очень многие экономические агенты (особенно мелкие и средние, у которых не было ресурса на черный день), к сожалению, понесут колоссальные убытки. Это неминуемо отразится на зарплатах и налогах, подытоживает Суслина.

Татьяна Васильчук

корреспондент