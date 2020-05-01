Без тени смущения: Рианна снялась в провокационной рекламной кампании

01.05.2020, 19:05, Разное

Сегодня Рианна представила новую рекламную кампанию своего бренда белья Savage x Fenty by Rihanna. На снимках певица и дизайнер позирует в белье из новой лимитированной коллекции, которая поступила в продажу на один день. Подписчики Рианны в Instagram в комментариях под постом с этими снимками уже день спорят, что в Playboy фотографии гораздо более целомудренные.

Недавно 32-летняя барбадосская певица дала интервью британскому Vogue. Там она рассказала о своих планах на ближайшие несколько лет, а также поделилась впечатлениями от того, насколько успешными оказываются все ее проекты. В частности речь шла об именной линии косметики.

Я была в шоке, когда люди сказали: “О Боже, что заставило тебя сделать косметику для темнокожих девушек?” И я такая: “Что? Вы думаете, это было похоже на маркетинговую стратегию? Что я какой-то гений? Я все время удивляюсь, что это многих разочаровало, а сейчас эта стало типа “новаторством”. На мой взгляд, это нормально… И тем более для меня было приятно стать частью LVMH, стать первой темнокожей женщиной-владелицей бренда в рамках концерна,

– рассказывала Рианна.

Она также выразила надежду, что через 10 лет у нее будет трое или четверо детей.