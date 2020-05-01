Дорого и очень больно: Зудина откровенно о молодости и красоте
01.05.2020, 19:00, Разное
Актриса не стала скрывать, что сохранять красоту лица и тела – большой труд. Необходимо постоянно вкладывать время, силы и средства.
“Нужно много-много денег. Это я о том, что касается каких-то
косметических процедур. И это очень больно”, – откровенно сказала Марина
Зудина. По словам актрисы, после некоторых манипуляций остаются
отеки и синяки, которые вынуждают сидеть дома.
Звезда сериала “Содержанки” всегда любила
хорошо выглядеть: хотела быть красивой для мужа, режиссера Олега Табакова,
и детей. Держать себя в форме вынуждает и профессия. Роли, которые
исполняет Зудина, предполагают определенную физическую форму. В “Инстаграм” Марина
похвасталась, что в театре уже много лет не перешивают ее костюмы.
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Зудина предпочитает раздельное питание. У
актрисы отличная сила воли, также у нее есть желание заниматься собой. Марина уверена, что в большинстве своем женщины мало
отличаются друг от друга. Представительницам прекрасного пола хочется, чтобы их
любили и заботились о них. Сериал “Содержанки” можно смотреть онлайн
на видеосервисе START.
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