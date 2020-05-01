Умер актер из сериала “Игра престолов”

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01.05.2020, 19:00, Разное

Ирландский актер Би Джей Хогг скончался на 66-м году жизни. Трагическое известие сообщил его агент Джефф Стентон в интервью BBC.

“Это большая утрата. У нас нет слов, чтобы выразить наш шок. Он был великим человеком и потрясающим актером”, – поделился представитель артиста.

Напомним, Би Джей Хогг прославился благодаря роли Аддама Марбранда в первом сезоне сериала “Игра престолов”. Также он сыграл в телепроектах “Оставь меня в покое” и “Крах”.



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