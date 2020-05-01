Эксперты по королевской семье объяснили отсутствие обручального кольца на руке принца Уильяма

01.05.2020, 18:53, Разное

Представителями британской королевской семьи принцем Уильямом и герцогиней Кэтрин недавно было размещено в Instagram фото, снятое девять лет назад на церемонии бракосочетания особ. Внимание подписчиков привлек факт отсутствия на руке принца обручального кольца, который объяснили эксперты по королевской семье.

Примечательно, что отсутствие обручального кольца на руке принца Уильяма вовсе не является случайным явлением – как демонстрируют снимки, он его не носит почти никогда. Однако в данном случае было странным то, что атрибут женитьбы был снят буквально сразу после окончания церемонии, что является несколько странным фактом. По словам лиц, признанных экспертами по королевской династии, такой жест в реальности был продиктован тем, что отсутствие кольца является для титулованной особы последним “свидетельством” свободы. Выяснилось, что решение жениться стало для принца Уильяма очень непростым, а герцогине Кэтрин пришлось ждать предложения от него 11 лет. Таким образом, присутствовало желание супруга не чувствовать себя “окольцованным”.

К слову, свои объяснения по поводу отсутствия кольца ранее дал и официальный представитель Кенсингтонского дворца: по его словам, принц Уильям не надевает свадебный аксессуар “по своим личным мотивам”. Также была добавлена неофициальная версия, что представитель королевской семьи “просто не любит украшений”. Тем не менее, драгоценность хранится шкатулке в особняке супругов. Об этом пишет издание 7days.ru.