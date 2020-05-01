 

Опубликован патент 8-дюймового планшета Huawei MatePad с двойными динамиками

01.05.2020, 18:53, Разное

В Сети появился патент компании Huawei с рендерами его будущего 8-дюймового планшета с двойными динамиками MatePad. Сейчас производитель разрабатывает несколько версий этого гаджета с различными конфигурациями.
О подробных характеристиках 8-дюймового планшета Huawei MatePad пока ничего не известно. Устройство должно получить сертификацию Wi-Fi alliance, поддержку работы с сетями 4G и 5G. Работать гаджет будет под управлением операционной системы Android 10. Одной из возможных модификаций планшета, вероятно, станет MatePad T с увеличенными объемами постоянной памяти и ОЗУ.

Бюджетную версию 8-дюймового планшета Huawei MatePad могут оснастить двумя датчиками камеры: на лицевой и обратной стороне. На это указывают рендеры устройства. Кроме того, гаджет получил два динамика с решеткой. Подробный анонс компания Huawei может сделать уже в ближайшее время.



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