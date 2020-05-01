Губернатор Подмосковья ввел «масочный режим» в регионе

01.05.2020, 18:48, Новости дня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в Подмосковье «масочного режима» для снижения рисков распространения коронавирус.

«Гражданам в период с 1 мая по 11 мая включительно… рекомендовать использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях)», – передает РИА «Новости» текст документа.

Кроме того, в Telegram-канале оперштаба по ситуации с коронавирусом в Подмосковье отмечается, что данным документом «в целях обеспечения граждан масками подведомственной сети аптек поручено обеспечить их наличие, а иным аптечным сетям будет оказано содействие в приобретении масок».

«Социально незащищенные слои населения будут обеспечиваться масками на льготных условиях. Управлению Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области рекомендовано отслеживать цены на медицинские маски», – добавляется в сообщении.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в РФ подтверждено 7933 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3534 (44,5%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписан по выздоровлению 1601 человек. Указывается, что всего в стране заболел 114 431 человек, выздоровели 13 220 человек. Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 1169 человек. В РФ рост числа заразившихся за сутки составил 7,4%.