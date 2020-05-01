 

Мнение: Дезинфекция “Петра Великого”

01.05.2020, 18:46, Разное

Дезинфекционные работы на атомном ракетном крейсере "Петр Великий", который сейчас стоит в Североморске.
Обрабатывали палубу, надстройки, вооружение и технические средства.
Дезинфекция проводилась в рамках учений по предотвращению распространения коронавируса на Северном Флоте.


Фотки вот отсюда https://www.mvestnik.ru/newslent/v-severomorske-prodezinficirovali-tark-petr-velikij/

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Ученые разглядели в короне Солнца огромные загадочные нити

21.04 / Врач Александр Мясников заявил, что переболел коронавирусом

26.04 / В «жуткой» китайской могиле заметили доказательство неизвестного обряда жертвоприношения

24.04 / Во льдах Антарктиды ученые нашли частицы микропластика

07.04 / Мнение: А чо, это не проблема, что в Нью-Йорке трупаки складывать уже некуда?

28.04 / Жертвами коронавируса в Москве стали 44 человека

13.04 / Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова Марина Зубкова впервые показала сына

06.04 / Актер Джей Бенедикт скончался от коронавируса

08.04 / Мнение: Пусанский дрифт

20.04 / Собрания “Анонимных алкоголиков” оказались самым эффективным методом борьбы с пьянством

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска