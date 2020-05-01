Мнение: Дезинфекция “Петра Великого”
01.05.2020, 18:46, Разное
Дезинфекционные работы на атомном ракетном крейсере "Петр Великий", который сейчас стоит в Североморске.
Обрабатывали палубу, надстройки, вооружение и технические средства.
Дезинфекция проводилась в рамках учений по предотвращению распространения коронавируса на Северном Флоте.
Фотки вот отсюда https://www.mvestnik.ru/newslent/v-severomorske-prodezinficirovali-tark-petr-velikij/
Источник: Colonel Cassad
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