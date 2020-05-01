Личное: Кто виноват и что делать?
01.05.2020, 18:42, Разное
Меня, как и вас, безмерно возмутило решение, согласно которому нам на дачи ехать не стоит, зато имеющим ВНЖ или гражданство другой страны можно проследовать на дачку в Швейцарии.
Совсем откровенно? Меня просто разрывает от возмущения.
Фото: Соцсети
Что хуже всего, что усугубляет ещё ситуацию: это простой народ после «майских» окажется виноват во всплеске коронавируса.
Это вы на своих дачах перезаражались, нам скажут, а вовсе не те, кто слетал отдохнуть в Италию!
Однако, несмотря на всё своё безмерное возмущение, я понимаю, что у сильного бессильный виноват.
Всегда так было. Так есть. Так будет. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать.
Мы можем возмущаться. Наши предки даже брали вилы. А толку что? Даже при советском равенстве всегда одни граждане были равнее других.
Закон тяготения мы отменить не в силах. Не сможем победить и то, что сильный сильнее прав, чем слабый.
В сегодняшнем мире сила измеряется суммой. Чем больше денег, тем ты больше права.
Бороться с этим постулатом не имеет смысла. Это — закон природы, ничуть не менее стабильный, чем тот же закон всемирного тяготения.
Единственный способ — перейти из касты прав не имеющих в категорию граждан, которым можно всё. Для этого нужны деньги, большие деньги. Такая сумма, которую заработать нельзя.
Я всегда покупаю лотерейный билетик. С суммой джекпота, чтобы её хватило на всё — и на дачу у озеро Комо, и чтобы послать любого на хрен, и чтобы мне потом ничего за это не прилетело.
Именно такой джекпот разыгрывается в пятницу вечером в Мега Миллионс (Mega Millions)! 200 миллионов долларов ровно — как раз то, что нужно, чтобы не кормить комаров в Кукуево, а полететь, благодаря поправкам в закон о выезде, куда-нибудь на Мальдивы или на Большой Барьерный риф!
На сайте очень легко купить билетик. Выиграть, получить деньги и перестать возмущаться. По-моему, тут шансов выше, чем сидеть и просто так злиться на всех.
Источник: Лена Миро
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