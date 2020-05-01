Личное: Кто виноват и что делать?

01.05.2020, 18:42, Разное

Меня, как и вас, безмерно возмутило решение, согласно которому нам на дачи ехать не стоит, зато имеющим ВНЖ или гражданство другой страны можно проследовать на дачку в Швейцарии.

Совсем откровенно? Меня просто разрывает от возмущения.



Фото: Соцсети

Что хуже всего, что усугубляет ещё ситуацию: это простой народ после «майских» окажется виноват во всплеске коронавируса.

Это вы на своих дачах перезаражались, нам скажут, а вовсе не те, кто слетал отдохнуть в Италию!

Однако, несмотря на всё своё безмерное возмущение, я понимаю, что у сильного бессильный виноват.

Всегда так было. Так есть. Так будет. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать.

Мы можем возмущаться. Наши предки даже брали вилы. А толку что? Даже при советском равенстве всегда одни граждане были равнее других.

Закон тяготения мы отменить не в силах. Не сможем победить и то, что сильный сильнее прав, чем слабый.

В сегодняшнем мире сила измеряется суммой. Чем больше денег, тем ты больше права.

Бороться с этим постулатом не имеет смысла. Это — закон природы, ничуть не менее стабильный, чем тот же закон всемирного тяготения.

Единственный способ — перейти из касты прав не имеющих в категорию граждан, которым можно всё. Для этого нужны деньги, большие деньги. Такая сумма, которую заработать нельзя.

Я всегда покупаю лотерейный билетик. С суммой джекпота, чтобы её хватило на всё — и на дачу у озеро Комо, и чтобы послать любого на хрен, и чтобы мне потом ничего за это не прилетело.

Именно такой джекпот разыгрывается в пятницу вечером в Мега Миллионс (Mega Millions)! 200 миллионов долларов ровно — как раз то, что нужно, чтобы не кормить комаров в Кукуево, а полететь, благодаря поправкам в закон о выезде, куда-нибудь на Мальдивы или на Большой Барьерный риф!

На сайте очень легко купить билетик. Выиграть, получить деньги и перестать возмущаться. По-моему, тут шансов выше, чем сидеть и просто так злиться на всех.