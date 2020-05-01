Мнение: Еще раз о глокой куздре

01.05.2020, 18:37, Разное

Утаскиваю из фейсбука Олега Проскурина:

ЕЩЕ РАЗ О ГЛОКОЙ КУЗДРЕ



(Текстологический очерк)

На днях я поучаствовал в акцентологической дискуссии насчет куздры, точнее – насчет бокра (ссылка – в первом комментарии).

В процессе дискуссии обнаружилось, что многие помнят знаменитую фразу, придуманную Л. В. Щербой, чуть-чуть по-разному.

Я решил посмотреть, что нам известно о ней на сегодняшний день, – и обнаружились весьма любопытные разночтения.

“Классическая версия” впервые появляется в книге Льва Успенского «Слово о словах» (первое изд. – 1954) (Щерба диктует эту фразу на вступительном занятии по введению в языкознание “много лет тому назад на первом курсе одного из языковедческих учебных заведений”):

Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка.

(в такой форме предложение цитируется в книгах: Е. А. Земская. Как делаются слова, 1963, прямая ссылка на Л. Успенского; Б. А. Успенский. Структурная типология языков, 1965; К. К. Платонов Занимательная психология, 1965; В. Н. Телия, Что такое фразеология, 1965, и т. д. ).

Разночтения:

…и кудрячит бокренка.

(Ю. Д. Апресян. Идеи и методы современной структурной лингвистики: краткий очерк, 1966; Механизмы речеобразования и восприятия сложных звуков, 1966; Русский язык: грамматические исследования. Под ред. Н. Ю. Шведовой, 1967; С. Г. Бархударов. Методика преподавания русского языка иностранцам, 1967, и т. д.)

Я склонен воспринимать “кудрячит” как очитку, во многих отношениях объяснимую, но тем не менее искажающую оригинал: Бархударов прямо ссылается на Успенского как на первоисточник, а у него, как мы помним, «курдячит». Увы, у сочинителей конца 20 – начала 21-го века, цитирующих фразу из вторых или из третьих рук, “кудрячит” встречается чаще, чем “курдячит”.

Между прочим, “внутренняя форма” слова “кудрячить” заставляет его семантизировать в соответствующем направлении: “… это еще бабушка надвое сказала, что Куздра делала с бокрами. Может быть, «штеко будлануть» — это ласково гладить, а «кудрячить» — облизывать шершавым языком?” (Дм. Быков, Ирина Лукьянова. В мире животиков, 2005). Наверное, бабушка надвое сказала, потому что “кудрячит” живо напоминает о кудрях. А вот в случае со словом “курдячить”, по-моему, никаких двусмысленностей не возникает: здесь всякому понятно, что ничего хорошего с бокренком куздра не делает.

…кудлачит бокренка.

(О. Г. Ревзина (Ольга Ревзина). Структура словообразовательных полей в славянских языках, 1962; В. А. Виноградов. Лингвистические аспекты обучения языку. Вып. 1, 1972; Ольга Меерсон (Olga Meerson). “Свободная вещь”: поэтика неостранения у Андрея Платонова, 2001).

Появление этой формы для меня несколько загадочно. Одно можно сказать определенно: в примере Щербы этого слова не было. Почему? Потому что для Щерба старался, чтобы все слова в придуманном им предложении были вполне бессмысленными (ни один из корней “ровно ничего не значит”) и, как следствие, отсутствовали в словарях. Слово “кудлачить” этому критерию не соответствует. См: “Кудлатить, кудлачить кого, косматить; взбивать и растрепывать кому волосы, длинную шерсть” (В. И. Даль. Словарь живого великорусского языка).

… и кирдячит бокренка.

(Іван Костянтинович Білодід. Методологічні питання мовознавства, 1966). Это, по-видимому, творческая авторская вариация.

Довольно часто фраза встречается в сокращенном виде:

– Глокая куздра штеко будланула бокренка.

(А. А. Реформатский. Введение в языкознание, изд. 2, 1960; Структурно-типологические исследования. Сб. статей, 1962; В. Звегинцев. Очерки по общему языкознанию, 1962; Ю. С. Степанов. Основы языкознания, 1966; Научно-техническая информация: Информационные процессы и системы: 1971; Arto Mustajoki. Noun stress types in modern standard Russian, 1980).

Как нетрудно заметить, эту версию любят “структуралисты” (в широком смысле). Почему – становится понятно из пояснения А. А. Реформатского. Он упоминает и “более распространенную версию”, но отмечает при этом, что в ней, “к сожалению, попадается одно реальное русское слово: союз «и»”. Иначе говоря, предпочтение краткой версии отдается не потому, что она точнее, а потому что она «бессмысленнее» и, следовательно, лучше подходит для целей структурного анализа))

– Глокая куздра бокранула бокренка.

(Логическая структура научного знания. Сборник, 1965).

Видимо, сокращенная версия воспроизведена здесь по памяти, а память подвела.

Существуют разночтения и в описании действий куздры по отношению к бокру:

– Глокая куздра штеко кудланула бокра…

В такой форме мне встретилось в изд. «Наука в СССР», вып. 1 (1980; автор пока мне неизвестен) и в журнале “Наука и жизнь”, 1981, № 1 (И. Яглом. Что такое “что такое”?). Второе дыхание (и широкое распространение в 21 веке) эта некогда маргинальная версия обрела, по-видимому, под влиянием сказки Л. Петрушевской (Петрушевская Людмила Стефановна Писатель): — А йоу куздра некузявая? – А куздра некузявая, ибо куздра кудланула бокра, волят калушата.

Особо интересен вариант, далеко отходящий от «классической» версии:

– Глокая куздра штенно будганула бокра и кудлявит бокренка.

(И. И. Ревзин. Модели языка, 1962).

Хорошо бы выяснить, откуда взялись эти штенно, дудганула и кудлявит. Может быть, из устной традиции, параллельной Л. Успенскому?..

И, наконец, существует ни на что не похожая “ранняя редакция” фразы, известная только по воспоминаниям Ираклия Андроникова (1981) – слушателя Щербы в Ленинградском университе во второй половине 1920-х годов:

“Так, при мне он придумал и велел мне написать на доске фразу «Кудматая бокра штеко булданула тукасетенького бокреночка»— абсолютно понятную русскую фразу, несмотря на то что этих слов нет ни в русском и ни в каком другом языке. Потом «бокру» заменила «глокая куздра», но при мне была бокра!..” .

Эта версия сейчас широко вошла в культурный обиход: она фигурирует в разных справочниках, в «Википедии» и даже в игре «Что? Где? Когда?» (только бокреночек неприметно превратился из тукасетенького в тукастенького).

Отголоски рассказа Андроникова слышны даже в совр. художественной литературе – так, мы читаем в романе Святослава Логинова “Свет в окошке” (2002):

“Афоня кивнул и наполнил стаканчики. Выпили ещё по одной. Говорить было не о чем, и Илья Ильич, удивляясь самому себе, запел на мотив старой песни «Полюшко поле» текст, слышанный от студентов-стройотрядовцев на прокладке трассы:

Глокая куздра штека будланула бокра,

И теперь она куздрючит тукастенького бокрёнка!

Очень хорошо слова эти ложились на ситуацию, объясняли всё и всё оправдывали”.

Рискну, однако, предположить, что подобного текста от студентов-стройотрядовцев (надо думать, филологов) Илья Ильич слышать не мог: если бокренок тукас(е)тенький, то должна быть бокра, а не куздра!.. Не могли филологи допустить такой непростительной контаминации вариантов!.. Но слово “куздрючит” мы вносим в тезаурус куздроведения.

Должен заметить, что я – вопреки большинству – вовсе не уверен в том, что Андроников точно передал «первоначальную версию» фразы Щербы: в фактическом отношении его рассказ вообще сомнителен. Так, Андроников утверждает, что в течение трех лет был чуть ли не единственным слушателем Щербы. Но, во-первых, в это очень трудно поверить, а во-вторых, будь оно так – совершенно непонятно, зачем (и для кого) Андроников должен был записывать на доске странную фразу, продиктованную профессором (в рассказе Льва Успенского диктовка у доски в высшей степени функциональна: она вовлекает в действие большую аудиторию; там и растерянный юноша, и “испуганная девушка”, и меняющаяся реакция слушателей: “В аудитории послышалось сдержанное фырканье”; “– Это невозможно объяснить! – удивлялись на скамьях”; – “Существительное! – уже смелее закричало человек пять”; “– Она его будланула! – уже со смехом, оживленно загалдели все”).

Таким образом, мы приходим к выводу: проблема глокой куздры нуждается в дальнейшем углубленном исследовании))

А в какой версии знаете (и цитируете) фразу про глокую куздру вы? И не известны ли вам какие-нибудь особые ее варианты? Если можно – укажите, пожалуйста, источники ваших знаний.

https://www.facebook.com/oleg.proskurin.7/posts/2807875612631181