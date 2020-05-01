 

Разработанную на базе процессора «Эльбрус» материнскую плату готовятся запустить в серийное производство

01.05.2020, 18:30, Разное

Специалисты российской частной компании АО «МЦСТ», специализирующейся на разработке микроконтроллеров и управляющих вычислительных комплексов, на базе процессоров «Эльбрус» создали материнские платы. Уже в ближайшее время новинка может выйти в серийное производство.
Созданные на базе «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-1С+» материнские платы в форм-факторе Mini-ITX в будущем могут использоваться в производственных сетях, моноблочных ПК или комплексах ЭВМ. Разработчики говорят, что новинкой, разработанной на базе «Эльбрус-1С+» и получившей название E1C-mlTX, с большой вероятностью заинтересуются производители компьютерных систем двух уровней – начального и базового. Поскольку применённый в процессоре «Эльбрус-8С» модуль E8C-mlTX предназначен для работы в крупных комплексах, то он вполне может прийти на замену прежней «материнке» MBE8C-PC.

Разработка отечественных специалистов отличается компактным размером и достаточным для подключения оборудования количеством слотов. Новая материнская плата E8C-mlTX имеет по одному каналу Gigabit Ethernet и памяти DDR3 ECC, два – для накопителей SATA 3.0 и четыре порта USB 2.0, а основная особенность заключается в возможности подключения системы «Анкад», после чего ПК на базе «Эльбруса» может безопасно работать с засекреченными данными.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Учёные из Сингапура рассчитали вероятность заражения коронавирусом от внешне здоровых людей

27.04 / «Русские, наверное, дрожат»: в Сети высмеяли поход украинских моряков

01.04 / В PS Store началась масштабная весенняя распродажа со скидками до 70 %

27.03 / Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов работал на СБУ – ИНТЕРСАКС

30.04 / Лолита спустя девять месяцев развелась с пятым мужем

02.04 / Актриса Рэйчел Блум в один день сообщила о рождении дочери и смерти близкого друга

14.04 / Мнение: “Топор” с урановым сердечником

21.04 / В сеть слили переписку принца Гарри с отцом Меган Маркл: “Том, только мы можем помочь тебе”

16.04 / «Яндекс» сделал «Алису» ведущей утренних шоу

04.04 / Тарасов на рождение второй дочери подарил Костенко дом, который начал строить с Бузовой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска