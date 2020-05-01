Разработанную на базе процессора «Эльбрус» материнскую плату готовятся запустить в серийное производство

01.05.2020, 18:30, Разное

Специалисты российской частной компании АО «МЦСТ», специализирующейся на разработке микроконтроллеров и управляющих вычислительных комплексов, на базе процессоров «Эльбрус» создали материнские платы. Уже в ближайшее время новинка может выйти в серийное производство.

Созданные на базе «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-1С+» материнские платы в форм-факторе Mini-ITX в будущем могут использоваться в производственных сетях, моноблочных ПК или комплексах ЭВМ. Разработчики говорят, что новинкой, разработанной на базе «Эльбрус-1С+» и получившей название E1C-mlTX, с большой вероятностью заинтересуются производители компьютерных систем двух уровней – начального и базового. Поскольку применённый в процессоре «Эльбрус-8С» модуль E8C-mlTX предназначен для работы в крупных комплексах, то он вполне может прийти на замену прежней «материнке» MBE8C-PC.

Разработка отечественных специалистов отличается компактным размером и достаточным для подключения оборудования количеством слотов. Новая материнская плата E8C-mlTX имеет по одному каналу Gigabit Ethernet и памяти DDR3 ECC, два – для накопителей SATA 3.0 и четыре порта USB 2.0, а основная особенность заключается в возможности подключения системы «Анкад», после чего ПК на базе «Эльбруса» может безопасно работать с засекреченными данными.