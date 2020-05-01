Парасюк: Маломуж пришел к Януковичу и сказал: “Беги отсюда или завтра здесь будут гости! У них оружие!”

01.05.2020, 18:28, Новости дня

В 2014 году на тот момент президента Украины Виктора Януковича призвал покинуть страну его советник, бывший председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж. Об этом в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона сказал экс-нардеп Владимир Парасюк.

“Я это узнал года через три после всех этих событий. У меня была история с сотрудником контрразведки, с которым мы служили в АТО. И он говорит: “У меня есть для тебя одна информация, которую я хотел тогда рассказать, но понимал, что определенный период времени это нельзя было делать. Теперь расскажу”. …Сказал, что они приехали в Межигорье: “Слушай, зачем тебе те картины? Они завтра утром сюда придут. Оружие у них есть …” Потому что вы знаете, что правоохранители на Майдане получили отпор со стороны Майдана, и было много раненых и убитых. И он пришел и сказал: “Слушай, это уже не шутки. Ты или отсюда давай беги, или завтра здесь будут гости”, – объяснил экс-нардеп.

По его данным, охранники Януковича еще оставались с ним.

“А сотрудники Государственной службы охраны, милиция, СБУ сказали: “Нет, мы не пойдем на такое. Хочешь – держи оборону в Межигорье. А здесь тебя не будет никто защищать”. И они сбежали. И я вам даже расскажу больше. Есть такая история: когда он убегал, то один из работников вывозил дорогие картины из Межигорья. И когда они сбежали, он эти картины не знал куда вывозить и спрятал у себя дома. И через неделю привез их назад в Межигорье, потому что побоялся, что его там будут искать. То есть это еще раз свидетельствует о том, что он просто-напросто бежал”, – отметил Парасюк.

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Янукович был президентом Украины с февраля 2010 года по февраль 2014 года. По данным СБУ, он покинул страну в ночь на 23 февраля 2014 года. К тому моменту в Украине три месяца продолжались массовые протесты на Евромайдане, были жертвы среди митингующих и правоохранителей в результате силового противостояния.

Сейчас Янукович находится в России.