Во втором квартале 2020 года экономика Украины упадет на 11% – НБУ

01.05.2020, 18:28, Новости дня

Национальный банк Украины прогнозирует сокращение украинской экономики во втором квартале 2020 года на 11%. Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ за апрель.

В Нацбанке считают, что из-за пандемии коронавируса и глобального кризиса экономика страны за этот год сократится на 5%, однако возобновит свой рост в последующие годы на уровне приблизительно 4%.

Согласно прогнозу НБУ, в апреле – июне уровень безработицы в Украине вырастет до 12% в сезонно скорректированном выражении, а рост зарплат приостановится.

В то же время в регуляторе подчеркнули, что постепенная отмена карантина приведет к восстановлению экономики Украины во втором полугодии. Этому также будут способствовать мягкая фискальная и монетарная политика.

Отмечается, что инфляция в 2020 году ускорится и будет на уровне около 5%, плюс – минус один процентный пункт.

По прогнозам Нацбанка, потребительские цены по итогам года вырастут на 6%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на утро 1 мая коронавирус подтвержден у 10 861 человека, 272 из них умерли.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.

В связи с карантином, введенным из-за эпидемии, во многих странах мира закрыто большинство предприятий, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.