Украина не будет препятствовать выезду граждан на работу за границу – Пристайко

01.05.2020, 18:28, Новости дня

Правительство не будет препятствовать выезду украинцев на работу за границу, заверил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко на брифинге 1 мая.

“Правительство рассчитывает на тех украинцев, которые в последнее время работали за границей, на их помощь в развитии страны, но мы понимаем, что предложить наиболее активной части этой рабочей силы европейский уровень зарплат мы пока не можем, но и искусственных преград делать не будем. Наша задача – сделать процесс трудоустройства за границей максимально организованным”, – сказал он.

По словам Пристайко, Кабмин ожидает “централизованного обращения правительств стран, которые заинтересованы в наших работниках”.

“Мы также ожидаем гарантированного официального трудоустройства [для украинцев] на срок не менее трех месяцев. Мы рассчитываем, что отъезд и приезд этих групп будет скоординированным и организованным. Возможно, на чартерных авиарейсах. Обсервация, тестирование и другие необходимые медицинские мероприятия [должны] быть обеспечены, как в стране, куда приезжают наши работники, так и при возвращении в Украину. Также мы ожидаем, что [нашим согражданам] будет предоставлен пакет социального страхования, в первую очередь медицинского, а также достойный уровень содержания и заработной платы”, – подчеркнул он.

По мнению Пристайко, этот процесс может быть отлажен уже на следующей неделе.

24 апреля стало известно, что Финляндия, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, организовала рейс для доставки сезонных работников из Украины.

28 апреля Кабинет Министров Украины сообщил, что еще ряд стран, несмотря на закрытые границы, готовы принять у себя сезонных работников из Украины. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в условиях распространения пандемии любая поездка – “это опасность заболевания, особенно когда эта поездка осуществляется на самолете”.

29 апреля Госавиаслужба Украины заблокировала выполнение чартерного рейса Киев – Лондон, который должен был доставить сезонных работников в Великобританию. С девятичасовой задержкой борт все-таки вылетел в столицу Соединенного Королевства.