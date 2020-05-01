Тбилиси против назначения Саакашвили на госдолжность в Украине

01.05.2020, 18:19, Новости дня

Возможное назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на государственную должность в Украине стало на текущей неделе одной из главных тем обсуждения для грузинских политиков. Представители власти однозначно дали понять, что это отрицательно скажется на отношениях двух стран.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «неприемлемым и непонятным» рассмотрение на любую госдолжность в Украине кандидатуры Саакашвили, который в Грузии осужден на девятилетний срок заключения.

«Только те, кто хочет разорвать непоколебимую дружбу между Грузией и Украиной, могут желать такого развития событий… Не могу представить, как один человек может быть настолько значим, чтобы Украине стоило из-за него ставить под угрозу долгосрочные отношения между нашими государствами», – заявила президент Грузии.

При этом Саломе Зурабишвили высказала надежду в связи с тем, что «интересы наших стран окажутся более ценными и защищаемыми, чем узкие политические амбиции и расчеты», и что «общее прошлое, настоящее и будущее наших братских народов никогда не будут подвергаться сомнению».

В свою очередь премьер Грузии Георгий Гахария ранее сказал, что в случае, если Саакашвили получит госдолжность в Украине, Тбилиси отзовет своего посла в Украине.

Михаил Саакашвили уехал из Грузии по истечении своего президентского срока в 2013-ом году и с тех пор не возвращался. В 2017 году за превышение полномочий и растрату средств Тбилисский суд заочно приговорил его к девяти годам тюремного заключения по двум отдельным делам. Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани в декабре 2017 года заявила СМИ, что грузинская сторона трижды направляла в Киев запросы об экстрадиции экс-президента, однако не получала ответа. Саакашвили отрицает все обвинения, заявляя об их политической подоплеке.

Другой формат?

На прошлой неделе Михаил Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера и поручил вести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями.

В то же время кандидатуру Саакашвили так и не вынесли на утверждение в Верховную Раду. Как сообщают украинские СМИ, причина в том, что, как выяснилось в результате консультаций, для результативного голосования по этому вопросу не хватало голосов депутатов.

Эту информацию 30 апреля опроверг председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, голосов за назначение экс-президента Грузии на пост вице-премьера хватает, «но ему нашли другой формат работы в украинской власти». При этом Арахамия не стал вдаваться в подробности насчет того, какую должность подразумевает «другой формат».

Тем не менее, согласно информации украинских СМИ, Саакашвили предложат должность представителя президента в Кабинете министров, которая не требует утверждения Радой. Одновременно, Саакашвили, возможно, также станет секретарем Национального совета реформ, который возглавляет Зеленский.

Как известно, Михаил Саакашвили имеет опыт работы в Украине. После отъезда из Грузии он был назначен президентом Украины Петром Порошенко на пост председателя Одесской областной государственной администрации, который занимал с мая 2015-го года по ноябрь 2016-го года. Согласно украинским законам, эту должность может занимать только гражданин Украины – поэтому президент Порошенко подписал тогда указ о принятии Михаила Саакашвили в украинское гражданство. После того, как Саакашвили перешел в оппозицию, в июле 2017-го года он был лишен гражданства Украины. В мае 2019 года новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, на основании которого украинское гражданство Саакашвили было восстановлено.

«Объект особой неприязни»

Георгий Мчедлишвили из Международного Черноморского университета считает реакцию властей Грузии на возможное назначение Михаила Саакашвили в украинском правительстве «понятной», но «несколько преувеличенной».

«Саакашвили – так называемый bête noire для властей Грузии, т. е. объект особой неприязни. Он признан у себя на родине виновным и поэтому любое его назначение на серьезный пост другой страны – неуважение к Грузии как к государству. Но это было бы еще полбеды. Саакашвили не скрывает реваншистских планов в отношении сегодняшних властей Грузии, и можно утверждать с большой вероятностью, что он может попытаться вбить еще больший клин между Грузией и Украиной, что стратегически абсолютно невыгодно ни Киеву ни Тбилиси, с учетом того, что эти страны являются лидерами "Восточного партнерства" а также активно сотрудничают с НАТО», – отметил Мчедлишвили в интерью с Русской службой «Голоса Америки».

При этом политолог полагает, что несмотря на то, что Саакашвили действительно немало сделал для становления Грузии современным государством, он вряд ли сможет преуспеть в реформировании Украины

«В первый год своего пребывания в Украине, еще в Киеве, Саакашвили был фактическим участником "олигархического передела", воюя на стороне Порошенко. Очень маловероятно, что теперь его цели действительно связаны с восстановлением экономики Украины – он лучше чем кто-либо иной понимает, что популистские лозунги и театральные постановки – области, где ему нет равных, не поднимут экономику страны», – резюмировал политолог.

Реформатор или преступник?

Председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия считает, что деятельность Саакашвили на должности губернатора в Одессе в конечном счете не оказалась успешной. Как отмечает политолог, скорее всего, Саакашвили будет очень сложно достичь в Украине успеха такого же масштаба, какой у него был при реформировании ключевых сфер в Грузии.

Что касается грузино-украинских отношений, согласно Нодии, украинское назначение Саакашвили не сможет особенно на них повлиять по той причине, что эти отношения и без этого довольно ограничены.

«Нынешнее правительство Грузии сторонится сближения с Украиной, так как, в первую очередь, старается не вызвать лишний раз раздражения России. Соответственно, если между странами нет особых отношений, то и портится нечему», – утверждает эксперт.

В целом Нодия считает заявления Тбилиси в связи с возможным назначением Саакашвили в Украине «слишком резкими». Эксперт говорит, что хотя в данном случае можно понять недовольство грузинских властей, в первую очередь, это недовольство должно быть направлено на тот факт, что вердикты грузинских судов не воспринимаются серьезно ни в Украине, ни на Западе, где Саакашвили продолжают рассматривать как реформатора, а не как уголовного преступника.

«Это не значит, что Саакашвили не допускал ошибок, но преступником его признает лишь грузинский суд, к которому нет доверия ни внутри страны, ни за её пределами. Это хорошо известно руководству в Тбилиси. Скорее всего, заявления грузинских властей преимущественно рассчитаны на своих же сторонников в Грузии, подавляющее большинство которых не приемлет Саакашвили», – полагает Нодия.