Микробиолог оценил способность комаров быть переносчиками коронавируса

01.05.2020, 18:16, Новости дня

Кровососущие насекомые не являются переносчиками коронавирусной инфекции нового типа, сообщил микробиолог Евгений Плисов.

Он отметил, что основной очаг поражения COVID-19 – эпителий легких и, чтобы произошло заражение организма, частицам вируса необходимо попасть на слизистые оболочки – рот, нос и глаза.

«На данный момент я еще не видел случаев, когда кровососущие могут передавать заболевания, которые поражают эпителий легких», – передает канал «Звезда» слова Плисова.

Он добавил, что есть предположения, что COVID-19 может поражать эпителий сосудов, но это вовсе не означает, что «комары могут являться переносчиками».

За последние сутки в РФ подтверждено 7933 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3534 (44,5%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписан по выздоровлению 1601 человек. Указывается, что всего в стране заболел 114 431 человек, выздоровели 13 220 человек. Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 1169 человек. В РФ рост числа заразившихся за сутки составил 7,4%.

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