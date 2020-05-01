 

Осадившему полицейских жителю Сочи выписали штраф

01.05.2020, 18:15, Новости дня

На 1 тысячу рублей Адлерский районный суд оштрафовал жителя Сочи, который вместе с супругой и двумя детьми отправился на прогулку в парк, а по пути грозно отчитал потребовавших у него документы полицейских. Мужчину признали виновным в нарушении режима самоизоляции, но впереди его ждет разбирательство по поводу оскорбления представителя власти.

 

Эти кадры, как сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД, были сняты 30 апреля в парке Бестужева Курортной столицы России. На записи слышно, как мужчина требует объяснений от троих полицейских, двоих сотрудников Росгвардии и одного казака, на каком основании они нагнали его и, не представившись, потребовали документы.

"Объясните, что хотите? Удостоверения все! Дай инструкцию, прочитай, объясни мне мои права, расскажи, что ты хочешь, а потом подходи и говори… Стоять! Ты понял?" — наседал разгневанный таким обращением мужчина.

Он и сам продемонстрировал удостоверение, заявив, что является выпускником высшего учебного заведения МВД, и потребовал от собеседников отчитаться, что закончили они. В конце концов он спокойно развернулся и ушел.

После того, как запись попала в соцсети, мужчину задержали, по решению суда ему выписали штраф в 1 тысячу рублей за нарушение самоизоляции. В ведомстве отметили, что следователи займутся и оскорблениями стражей порядка, хотя, судя по записи, речь идет о неповиновении.



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