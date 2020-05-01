Загадочный детский воспалительный синдром добрался до Германии

01.05.2020, 18:15, Новости дня

В Германии у двоих детей обнаружили мультисистемный воспалительный синдром, предположительно, связанный с новым коронавирусом.

Ранее схожие случаи были зафиксированы в Великобритании, когда у детей наблюдались все признаки токсического шока и атипичной формы синдрома Кавасаки. Ребята попали в реанимацию с высокой температурой, сыпью и повреждением коронарных сосудов. В США у троих детей с коронавирусом также были признаки редкого воспалительного синдрома.

По словам профессора Университетской клиники Дрездена Ренхарда Бернера, связь между новым коронавирусом и воспалительным синдромом не установлена, но вполне допустима. ВОЗ также сообщала об изучении данных о связи этих воспалительных процессов, но пока их слишком мало, передает РИА Новости.