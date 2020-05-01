“Авиган” испытают на жителях 43 стран

01.05.2020, 18:15, Новости дня

Власти Японии планируют начать бесплатную поставку в 43 страны препарата "Авиган", также известного под названиями "Фавипиравир" и "Фавилавир". Он рассматривается в качестве перспективного средства для лечения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа.

Как рассказал на пресс-конференции министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, официальный Токио получил по дипломатическим каналам просьбы о поставке "Авигана" почти от 80 стран. С 43 странами уже согласованы детали поставок, передает Kyodo News. Речь идет о клинических испытаниях, так что в каждую страну отправят количество препарата, достаточное для лечения от 20 до 100 человек. Поставки могут начаться после так называемой Золотой недели, на которую в Японии приходится несколько национальных праздников. Она завершается 6 мая.

Препарат "Авиган" был разработан для лечения гриппа шесть лет назад, но опыты на животных выявили проблему возможных дефектов при развитии плода. Препарат исключили из применения беременными женщинами и включили в список лекарств, лечение которыми возможно по особому распоряжению правительства в случае, если все остальные препараты не действуют.

Китайские врачи между тем обнаружили эффективность "Авигана" при лечении пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19. В марте в Японии начали проводить клинические испытания на 80 заразившихся новым коронавирусом. В стране планируют утроить запас "Авигана", создав резерв, достаточный для лечения двух миллионов человек.

По данным сайта Worldometers, в мире заразились новой коронавирусной инфекцией уже более 3,33 миллиона человек, почти 235 тысяч заболевших умерли. В Японии количество заболевших составляет 14 с небольшим тысяч человек, умерли 430 заболевших.