Доказано разрушающее действие смартфона на позвоночник

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01.05.2020, 18:09, Разное

Австралийские исследователи доказали, что злоупотребление смартфонами разрушает позвоночник и деформирует фигуру. Авторы работы просят медиков обратить внимание на результаты их исследования.
Специалисты University of South Australia утверждают, что свыше трёх миллиардов людей в мире ежедневно отправляют огромное количество СМС-сообщений, в результате которых спинной хребет подвергается дополнительной нагрузке, а изгиб шеи изменяется. Для эксперимента, проводимого в Таиланде, они отобрали 30 молодых пользователей от 18 до 25 лет. Увлечение мобильными телефонами у представителей этой группы достигло 8 часов в день. Общение в виртуальном мире вызвало множественную деформацию туловища, ног и шеи, которая угрожает развитием скелетно-мышечных заболеваний.

В результате опроса почти 800 студентов различных тайских университетов, для которых пользование смартфонами стало неотъемлемой частью жизни, было установлено, что у 32% молодежи наблюдаются боли в области шейных позвонков, 26% жаловались на болевые симптомы, ощущаемые в плечах. Одна пятая часть опрошенных отмечала болезненность в районе поясницы, немного меньше было тех, кто испытывал боль в запястьях. Исследователи считают, что избежать проблем с осанкой можно было бы с помощью разъяснительной работы среди родителей и детей.



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