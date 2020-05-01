Андрей Макаревич тайно сыграл свадьбу в четвертый раз

01.05.2020, 18:09, Разное

Известный рок-музыкант Андрей Макаревич недавно сыграл свадьбу в четвертый раз. Лидер “Машины времени” не стал называть имени любимой женщины и раскрывать подробностей церемонии, так как не любит афишировать личную жизнь.

О свадьбе певец рассказал сам в эфире “Радио Свобода”. На вопрос журналиста, живет ли Макаревич один, музыкант ответил, что связал себя узами брака недавно. Детальной информации 66-летний артист не стал раскрывать: “Очень не люблю, когда начинают делать пиар из своей личной жизни”.

Андрей Макаревич был женат трижды – первой женой лидера и бессменного участника группы “Машина времени” была Елена Глазова, являющаяся дочерью политобозревателя Игоря Фесуненко. Паре было суждено расстаться через три года. Второй избранницей композитора стала Алла Голубкина, подарившая музыканту наследника Ивана (в настоящее время актер, известный благодаря ролям в фильмах “Метро”, “Гроза”, “Последний бросок”) в 1987 году. Этот брак также оказался недолгим.

В середине 90-х ходили слухи о гражданском браке Макаревича и Ксении Стриж, радиоведущей. Эту информацию сама Стриж называла сильно преувеличенной, однако не скрывала, что состояла в отношениях с советской и российской рок-звездой. Третья официальная жена Андрея Вадимовича – стилист и фотохудожник Наталья Голубь. Церемония бракосочетания состоялась декабре 2003 года, а в 2010 году супруги развелись.