 

Способное достроить «Северный поток – 2» судно зашло в воды Дании

01.05.2020, 18:08, Новости дня

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое ранее глава Минэнерго Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода «Северный поток – 2», приближается к острову Борнхольм в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании, находясь в районе остановки строительства трубопровода, свидетельствуют данные порталов отслеживания.

30 октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку «Северного потока – 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм, передает ТАСС.

Напомним, в четверг судно «Академик Черский», которое рассматривалось для достройки газопровода «Северный поток – 2», снова сообщило о смене пункта назначения – с Находки на Калининград, продолжая при этом идти в направлении Балтийского моря.



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