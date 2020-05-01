Мнение: Штраф за лай собак, рост промышленности в России и ухудшение прогнозов по ВВП

01.05.2020, 18:06, Разное

1. В Минюсте задумали расширить действие статьи о нарушении тишины ночью. Предлагают штрафовать не только тех, кто активно шумит (любителей громкой музыки и ремонтных работ), но и тех, кто шумит пассивно:

https://russian.rt.com/russia/article/741082-koap-sosedi-shtraf-shum

В Минюсте отметили, что нововведение позволит привлекать к ответственности не только жильцов, нарушающих тишину активными действиями: прослушиванием громкой музыки, игрой на музыкальных инструментах, шумными ремонтными работами, но также тех, кто не предпринимает действий для устранения шума.

Мера касается, например, граждан, оставляющих в квартире собаку, которая громким лаем в ночное время беспокоит соседей, либо тех, кто отказывается чинить регулярно срабатывающую неисправную сигнализацию автомобиля.

Самые большие споры по поводу этого законопроекта вызвало опасение, что за плачущих детей также будут наказывать. Но в Совете Федерации уже заявили, что не поддержат инициативу Минюста:

https://ria.ru/20200427/1570622440.html

Впрочем, тише по ночам от этого не станет. Скажите, коллеги, за какие звуки в ночное время вы штрафовали бы своих соседей?

2. Несмотря на обвал цен на нефть и начало эпидемии в марте, по итогам первого квартала промышленность в России заметно подросла. Это хорошо, так как хоть немного поможет сгладить тот провал, который ожидается у нас по итогам второго, карантинного квартала:

https://lenta.ru/news/2020/04/23/rosstat/

По итогам марта в России промышленность выросла на 0,3 процента, а по итогам квартала рост составил 1,5 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Лучшую месячную динамику показало производство компьютеров и комплектующих для них — плюс 75 процента. Далее идут фармацевтические субстанции, в том числе антибиотики (плюс 64,1 процента) и электронное оборудование для медицинских целей (плюс 49 процентов).

3. Прогнозы не только по экономике отдельных стран, но и по мировому ВВП становятся всё мрачнее:

https://lenta.ru/news/2020/04/28/sadstory/

Мировой экономике предрекли тяжелейшие времена из-за пандемии коронавируса. По самым оптимистичным прогнозам аналитиков, глобальный ВВП в 2020 году сократится на 4 процента, или 6 триллионов долларов. Об этом пишет Bloomberg.

По оценке специалистов, экономические показатели наиболее развитых экономик мира в 2020 году будут худшими со времен Великой депрессии 1930-х годов, то есть почти за 100 лет. При самом оптимистичном сценарии ВВП США сократится на 6,4 процента, Европы — на 8,1 процента, Японии — на 4 процента, а Китай покажет самый низкий экономический рост за всю историю.

Последний раз мировая экономика показала отрицательный рост в 2009 году, но тогда падение составило менее одного процента, а пожар удалось быстро загасить деньгами, которые вовсю печатали западные центробанками.

Сейчас мир столкнулся с эпидемией, закрытием границ, прекращением туризма и обвалом сферы услуг. Здесь даже печать денег поможет уже навряд ли.