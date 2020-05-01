Мнение: Навальный уже не тот: не потянул даже сисями – у Марии Захаровой оказался… ой!

01.05.2020, 18:05, Разное

Ну, вот, не хочется сильно сваливаться в лексику, которая заявлена в заголовке – да так ведь не могу молчать! У Лешки Навального был ИДЕАЛЬНЫЙ ШАНС – попиариться на шару! Я вчера обалдел, когда Захарова предложила ему поединок! Леха, вот же она мечта, все – Интернет гудел бы неделю, СМИ показали бы тебя почти при любом раскладе! Это и есть та слава, которую Сисян добивался много лет, наезжая, что на Медведева, что на Шойгу!

Но не сдюжил мятежный бьюти-блогер – не помогли даже сиськи… И это обидно!

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что блогер Алексей Навальный отказался участвовать с ней в дебатах, и назвала его «конченым трусом».«Прямо (проводить дебаты) Навальный не захотел. Ни по телефону разговаривать. Общалась через (Любовь) Соболь. Ни в эфире. Сказали, что говорить будем только через модератора. Предложили (Алексея) Пивоварова», – написала Захарова в Facebook.Она добавила, что ей начали выставлять условия – о чем можно говорить, а о чем нет.«Время начали выставлять: две минуты на то, две минуты на это. Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь», – подытожила Захарова.

Мда, так облажаться может только российская либерда. Так и запишем – Навальный зассал даже с женщиной подискутировать, хотя, конечно, Захарова – это очень сильная женщина.

Господи, ну почему я прямо сейчас не могу спросить у тех, кто мне уже десяток лет рассказывает за Навального – какой он хороший – чо, как? Нет, один ответ одного товарища я знаю – он скажет, что Навальный молодец и потроллил Захарову. Но там к доктору или в морг.

А другие мудачки, кто наярил на Сисяна столько лет? Вам когда совсем станет паскудно, а?

Но я честно готовился смотреть, как Захарова зароет Сисяна, хотя бы потому, что его уделала даже женщина-лошадь.

Вот так всегда с нашими светлолики: ни украсть, ни посторожить. Тьфу.

Счастья вам.