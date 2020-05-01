Мнение: Гуру переписки

01.05.2020, 18:01, Разное

Вот такой классный пост у меня в ленте.

Всем очевидно, что фразы и вопросы гуру переписок – абсурд и слив, кое-где космический.

Это видят все, даже те, кто ничего не понимают в теме границ.

Но вы понимаете, я надеюсь.

И разберете каждый пример не с точки зрения “хаха, дебилы”, а с точки зрения, что именно не так, почему выглядит как треш.

Такой анализ избежать того же самого размером поменьше, которое есть в каждой переписке людей с неидеальными границами.