Мнение: Гуру переписки
01.05.2020, 18:01, Разное
Вот такой классный пост у меня в ленте.
Всем очевидно, что фразы и вопросы гуру переписок – абсурд и слив, кое-где космический.
Это видят все, даже те, кто ничего не понимают в теме границ.
Но вы понимаете, я надеюсь.
И разберете каждый пример не с точки зрения “хаха, дебилы”, а с точки зрения, что именно не так, почему выглядит как треш.
Такой анализ избежать того же самого размером поменьше, которое есть в каждой переписке людей с неидеальными границами.
Источник: Эволюция
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