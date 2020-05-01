ФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на защитные маски

01.05.2020, 17:53, Разное

Специалисты, представляющие Федеральную антимонопольную службу (ФАС), заявили о выявлении предприятия, позволившего себе завысить цену на защитные маски почти на тысячу процентов. Организации выдано предписание, а материалы направлены в службу МВД.

Упомянутый факт был выявлен во время мониторинга цен на СИЗ представителями ФАС и прокуратуры Московской области. В частности, предприятие “ВИТТА компани”, закупавшее у поставщиков партии трехслойных защитных масок по цене в 7,29 рубля за штуку, в процессе розничной продажи продавало их по стоимости, на 957% превышающее закупочную. Фирма была предупреждена об административной ответственности за нарушение законодательства. Кроме того, сотрудниками ФАС в подмосковное УМВД было направлено соответствующее обращение.

Ситуацию прокомментировал менеджер подразделения ФАС РФ по борьбе с картелями Андрей Тенишев. По словам руководителя, инциденты, подобные выявленному, спровоцировали дефицит защитных средств в условиях пандемии коронавируса, а также повышение цен на них. Как полагает эксперт, такие проявления являются демонстрацией отсутствия морально-этических принципов, продиктованных “жаждой наживы за счет здоровья сограждан”. Об этом сообщает интернет-издание Fedpress.ru.