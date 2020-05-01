Глас народа: как Виктория Бекхэм разрешила конфликт с налогоплательщиками Великобритании

01.05.2020, 17:52, Разное

В середине недели в Великобритании разгорелся скандал с Викторией Бекхэм в главной роли. Прессе стало известно, что экс-перчинка, а ныне руководитель именного бренда одежды оставила сотрудников головного офиса компании без денег. А именно, она воспользовалась антикризисным предложением государства, которое готово помочь предпринимателям, терпящим убытки из-за коронавируса. Виктория сообщила, что отправляет всех своих сотрудников – 30 человек – в неоплачиваемый отпуск, а следом запросила государственную поддержку, чтобы частично компенсировать зарплаты сотрудников. Согласно госсхеме оплачено будет до 80% от зарплат, но не более 2,5 тысяч фунтов стерлингов. Налогоплательщики Великобритании дружно накинулись на звезду: состояние Виктории и ее супруга Дэвида Бекхэма оценивается в 335 миллионов фунтов стерлингов и уж кто-кто, а они в государственных деньгах не нуждаются!

И вот вчера стало известно, что Виктория отказалась от своего прежнего плана. Представитель Бекхэм подтвердил, что сотрудники бренда не будут отправлены в отпуск, а дизайнер решит проблему “без привлечения государственных бюджетов”. Также на время эпидемии Виктория не будет получать заработную плату.

Показ Victoria Beckham сезона осень-зима 2020/21

Victoria Beckham Ltd прилагает все усилия, чтобы защитить своих сотрудников. Рассмотрев последствия, с которыми столкнется бизнес после эпидемии Covid-19 и локдауна, мы посчитали, что выход небольшого количество наших сотрудников в неоплачиваемый отпуск – наиболее подходящий вариант для нашего, как и многих других предприятий.

Ситуация меняется, и сегодня, заручившись поддержкой наших акционеров, мы считаем, что сможем справиться с этим кризисом, не прибегая к правительственной схеме.

Мы всегда защищали интересы наших сотрудников, и это по-прежнему наша главная задача. Мы делаем все возможное, чтобы добиться этого без помощи правительства,

– говорится в официальном заявлении.

Бутик Виктории Бекхэм