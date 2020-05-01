 

Кабмин ввел ограничения на покупки из-за рубежа через госзакупки

01.05.2020, 17:48, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из иностранных государств, за исключением стран ЕАЭС.

«Установить запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств – членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по перечню согласно приложению (далее – перечень)», – передает РИА «Новости» текст документа.

«Установить, что указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления запреты не применяются в следующих случаях… отсутствие на территории Российской Федерации производства промышленного товара, которое подтверждается… закупка одной единицы товара, стоимость которой не превышает 100 тыс. рублей, и закупки совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее одного миллиона рублей (за исключением закупок товаров, указанных в пунктах 1-7, 124 и 125 перечня)», – говорится в документе.

В постановлении указано, что запрет на поставки из-за границы не касается запчастей и расходных материалов к машинам и оборудованию.

«Установить, что указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления запреты не применяются в следующих случаях…. закупка запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование», – говорится в постановлении.

В документе указано, что запрет на поставки из-за границы не касается закупок для ФСБ, ФСО, СВР, внешней разведки Минобороны, МВД, Росгвардии и управделами президента.

«Установить, что указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления запреты не применяются в следующих случаях:… закупки, осуществляемые Федеральной службой безопасности, Федеральной службой охраны, Службой внешней разведки, органами внешней разведки Министерства обороны, Министерством внутренних дел, Федеральной службой войск национальной гвардии, Управлением делами президента и Главным управлением специальных программ президента (за исключением закупок товаров, указанных в пунктах 1-7, 52-57, 73-75, 81 перечня, в отношении товаров, указанных в пунктах 47 – 51 перечня, при условии закупки одной единицы товара, стоимость которой равна или менее 2 млн рублей)», – говорится в документе.



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