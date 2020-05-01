 

Испания уведомила Россию о задержании экс-зампредседателя правительства Ставрополья

01.05.2020, 17:48, Новости дня

Испания уведомила Россию о задержании бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края Андрея Мурги, который был объявлен в прошлом году в международный розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Российские правоохранительные органы получили от Испании уведомление о задержании Андрея Мурги по каналам Интерпола для решения вопроса об экстрадиции», – сообщил источник ТАСС.

Ранее газета El Mundo сообщила о том, что бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга был задержан в Испании, в Аликанте, по запросу России. По данным издания, в отношении Мурги был выдан международный ордер на арест за растрату. Отмечается, что ранее Мурга запросил убежище в Испании.
В июне прошлого года следственное управление СК по краю сообщало, что Мурга объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела. Дело в отношении него было возбуждено в январе 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).



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