Зараженный коронавирусом Мишустин обратился к россиянам

01.05.2020, 17:45, Разное

Глава кабинета министров заранее позаботился о том, чтобы не оставить россиян без поздравления на Первое мая. Мишустин подготовил речь и направил ее в Федерацию независимых профсоюзов России.

Сам премьер-министр, естественно, не может принимать участие в праздничных мероприятиях – он находится в больнице. Но несмотря на то, что Мишустин заразился коронавирусом, он продолжает активную работу.

По словам председателя правительства, праздник 1 мая объединяет людей самых разных возрастов и профессий – всех россиян, кто трудится на благо семьи и отечества. “Этот весенний праздник имеет богатую историю”, – отметил он. Мишустин отметил, что Первое мая стал символом борьбы за социальную справедливость и права, передает РИА Новости.

“Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с 1 мая”, – написал он.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Апр 2020 в 9:40 PDT

Напомним, что накануне 1 мая премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что он заразился коронавирусом. Он лично доложил об этом президенту Владимиру Путину во время видеоконференции.

Подробности о здоровье главы правительства остаются неизвестны. Согласно последним новостям, он находится в стабильном состоянии. Сообщалось, что у Мишустина повышена температура.