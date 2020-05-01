 

Зараженный коронавирусом Мишустин обратился к россиянам

01.05.2020, 17:45, Разное

Глава кабинета министров заранее позаботился о том, чтобы не оставить россиян без поздравления на Первое мая. Мишустин подготовил речь и направил ее в Федерацию независимых профсоюзов России.

Сам премьер-министр, естественно, не может принимать участие в праздничных мероприятиях – он находится в больнице. Но несмотря на то, что Мишустин заразился коронавирусом, он продолжает активную работу.

По словам председателя правительства, праздник 1 мая объединяет людей самых разных возрастов и профессий – всех россиян, кто трудится на благо семьи и отечества. “Этот весенний праздник имеет богатую историю”, – отметил он. Мишустин отметил, что Первое мая стал символом борьбы за социальную справедливость и права, передает РИА Новости.

“Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с 1 мая”, – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Апр 2020 в 9:40 PDT

Напомним, что накануне 1 мая премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что он заразился коронавирусом. Он лично доложил об этом президенту Владимиру Путину во время видеоконференции.

Подробности о здоровье главы правительства остаются неизвестны. Согласно последним новостям, он находится в стабильном состоянии. Сообщалось, что у Мишустина повышена температура.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Китайские медики рассказали, каких ошибок не стоит допускать при коронавирусе

12.04 / «Выход есть. Главное — приложить усилия»

15.04 / От Елизаветы Боярской до Луны и обратно: дайджест fashion-новостей недели

02.04 / Карантину назло: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес ходят в любимый тренажерный зал вопреки запретам

10.04 / Мнение: Вор должен сидеть дома

21.04 / Мнение: Новый сценарий кризиса: мы этого не переживём

22.04 / Заразиться коронавирусом через касание почти нереально: неожиданное открытие ученых

27.03 / Крест-мощевик, водка и трактор

01.05 / Ученые: Избыток соли снижает иммунитет

01.04 / В мире: Прибалтика назначена ответственной за битву с «русскими хакерами»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска