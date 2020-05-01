Мнение: Страх и страсть на карантине

01.05.2020, 17:30, Разное



Поймали ковидницу!

Ну что – наступают самые страшные времена для карантина и, главное, карантинщиков. На улице – солнце, +11. В воскресенье обещают и вовсе +21. Как в такую погоду удерживать народ взаперти?!

Правда, природа все-таки в меру сил помогает Собянину: удерживать погоду около нуля она уже не может (май все-таки) – но зато обещает развести сырость: буквально на все “праздники” нам грозят дождем (а в воскресенье – даже грозой).

Только боюсь, что одичавший на изоляции народ и это уже не остановит. Под дождь ломанутся! “Капли на лице – а может, плачу это я…” – будет петь Собянин дуэтом с Раковой. Может быть, патрули выпустят, с приказом “хватать всех”?

Тоже сомневаюсь. По опыту гуляния по Москве я что-то не заметил у многочисленных стражей порядка ВООБЩЕ НИКАКОГО рвения в плане отлова “нарушителей”. Ни в метро, ни на улице. И, в общем-то, их можно понять: была охота – всяких “ковидников” ловить! Ты его схватил – а он тебе в лицо начихал-накашлял. Чумных-то костюмов ментам не выдают. Так что на их месте активничать – себе дороже.



Мангалы ждут “безумных шашлычников” (С.Собянин)

Они и не активничают. И, в общем-то, надежда остается у властей только на то же, что было и до всякого карантина – на “сознательность”. Или, говоря проще – на страх у населения. Который, конечно, выработался и работает уже сам по себе, вне связи с пропусками и прочими придумками властей.

Что же в итоге возобладает – страсть к свежему воздуху или страх перед ковидлой? Крайне интересная интрига – давно такой не было на майские праздники.