 

Расставшаяся с Джиганом Оксана Самойлова начала зарабатывать по 5 миллионов рублей в неделю

01.05.2020, 17:30, Разное

В конце марта этого года рэпер Джиган и Оксана Самойлова объявили о намерении получить развод. Как недавно стало известно, модель и бизнесвумен после расставания с мужем только «выиграла», начав получать «сумасшедшие» заработки – около 5 миллионов рублей в неделю.
До рождения четвёртого ребёнка, сына Давида, Джиган и Оксана Самойлова считались едва ли не одной из самых крепких, счастливых и красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Затем стало известно о серьёзных проблемах в семье, лечении рэпера от пагубных зависимостей и планируемом разводе. Официально пара пока ещё остаётся в браке, но живёт Самойлова с тремя дочерьми и сыном отдельно от Джигана. Бизнесвумен не впадает в отчаяние и в последнее время начала активнее развивать свой профиль в соцсети, предлагая подписчикам различные розыгрыши с крупными денежными призами, лотереи, рекламирует товары известных брендов, от чего ещё в недавнем прошлом отказывалась.

Ранее у Самойловой был только интернет-магазин, от которого она получала сравнительно небольшой доход, но сейчас её заработки как блогера с активной многомиллионной аудиторией выросли в разы. По информации «КП», еженедельно супруга Джигана получает около 5 млн рублей, а расходы в месяц варьируются в районе 1 миллиона. Кстати, заработок жены рэпера в неделю сейчас превышает его прошлогодние месячные доходы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Мнение: Никотин убивает коронавирус?

30.03 / Оливия Уайльд устроила пикник для трёхлетней дочери

28.03 / Из России пытались вывезти порядка 11 тонн антисептика

02.04 / «Боюсь выходить на улицу»: Беременная Катя Жужа пожаловалась на панические атаки на фоне COVID-19

23.04 / Море волнуется…

29.04 / Уме Турман – 50 лет: 25 самых стильных образов актрисы

15.04 / Владимир Пресняков-старший боится, что после его смерти объявятся любовницы и внебрачные дети

12.04 / Филипп Киркоров обратился к поклонникам и сообщил о переносе концертов

09.04 / Скандалы: «Доктор сказал, что шрам смотрится сексуально»

16.04 / На Рублевке произошел серьезный пожар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска