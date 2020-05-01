Расставшаяся с Джиганом Оксана Самойлова начала зарабатывать по 5 миллионов рублей в неделю

01.05.2020, 17:30, Разное

В конце марта этого года рэпер Джиган и Оксана Самойлова объявили о намерении получить развод. Как недавно стало известно, модель и бизнесвумен после расставания с мужем только «выиграла», начав получать «сумасшедшие» заработки – около 5 миллионов рублей в неделю.

До рождения четвёртого ребёнка, сына Давида, Джиган и Оксана Самойлова считались едва ли не одной из самых крепких, счастливых и красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Затем стало известно о серьёзных проблемах в семье, лечении рэпера от пагубных зависимостей и планируемом разводе. Официально пара пока ещё остаётся в браке, но живёт Самойлова с тремя дочерьми и сыном отдельно от Джигана. Бизнесвумен не впадает в отчаяние и в последнее время начала активнее развивать свой профиль в соцсети, предлагая подписчикам различные розыгрыши с крупными денежными призами, лотереи, рекламирует товары известных брендов, от чего ещё в недавнем прошлом отказывалась.

Ранее у Самойловой был только интернет-магазин, от которого она получала сравнительно небольшой доход, но сейчас её заработки как блогера с активной многомиллионной аудиторией выросли в разы. По информации «КП», еженедельно супруга Джигана получает около 5 млн рублей, а расходы в месяц варьируются в районе 1 миллиона. Кстати, заработок жены рэпера в неделю сейчас превышает его прошлогодние месячные доходы.