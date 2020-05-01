Новая прошивка дала Realme X50 Pro 5G возможность поддержки записи 4К-видео при 60 fps

01.05.2020, 17:30, Разное

Фирма Realme приступила к выпуску апрельского апгрейда прошивки для своего устройства-флагмана X50 Pro 5G. Главным преимуществом обновления стало появление возможности у смартфона съемки видеороликов с разрешением 4К и частотой 60 кадров в секунду.

Кроме улучшения функциональности видеокамеры, прошивка включила наиболее свежие обновления в системе безопасности Android. Также немного видоизменился интерфейс гаджета: к примеру, новые возможности получила опция настройки цветовой схемы дисплея. Кроме того, добавился режим Vivid Mode и оптимизировалась работа беспроводного интерфейса сети. Стоит отметить, что процессором Realme X50 Pro 5G является Snapdragon 865. Смартфон имеет 6,44 дюймовый экран Super AMOLED с частотой обновления в 90 Гц. ОЗУ и ПЗУ устройства обладает показателями 12 Гб и 256 Гб. Возможности видеосъемки реализованы при помощи фронтальной камеры на два модуля 32 Мп и 8 Мп и основной камеры на оборотной стороне с сенсорами на 64, 12, 8 и 2 Мп. Электропитание поддерживается батареей ёмкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой SuperDart.

Сообщается, что обновление, имеющее номер RMX2076PU_11_A.19, уже начало поступать на ряд смартфонов Realme X50 Pro 5G, выпущенных на индийском рынке, а в ближайшей перспективе будет доступно и для моделей, реализованных в других странах. Впрочем, желающие могут перейти на офсайт Realme и, скачав прошивку, установить её самостоятельно.