 

Новая прошивка дала Realme X50 Pro 5G возможность поддержки записи 4К-видео при 60 fps

01.05.2020, 17:30, Разное

Фирма Realme приступила к выпуску апрельского апгрейда прошивки для своего устройства-флагмана X50 Pro 5G. Главным преимуществом обновления стало появление возможности у смартфона съемки видеороликов с разрешением 4К и частотой 60 кадров в секунду.
Кроме улучшения функциональности видеокамеры, прошивка включила наиболее свежие обновления в системе безопасности Android. Также немного видоизменился интерфейс гаджета: к примеру, новые возможности получила опция настройки цветовой схемы дисплея. Кроме того, добавился режим Vivid Mode и оптимизировалась работа беспроводного интерфейса сети. Стоит отметить, что процессором Realme X50 Pro 5G является Snapdragon 865. Смартфон имеет 6,44 дюймовый экран Super AMOLED с частотой обновления в 90 Гц. ОЗУ и ПЗУ устройства обладает показателями 12 Гб и 256 Гб. Возможности видеосъемки реализованы при помощи фронтальной камеры на два модуля 32 Мп и 8 Мп и основной камеры на оборотной стороне с сенсорами на 64, 12, 8 и 2 Мп. Электропитание поддерживается батареей ёмкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой SuperDart.

Сообщается, что обновление, имеющее номер RMX2076PU_11_A.19, уже начало поступать на ряд смартфонов Realme X50 Pro 5G, выпущенных на индийском рынке, а в ближайшей перспективе будет доступно и для моделей, реализованных в других странах. Впрочем, желающие могут перейти на офсайт Realme и, скачав прошивку, установить её самостоятельно.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Илья Новокрещенов: через сервис «Мои достижения» столичные школьники могут проверять себя хоть каждый день

21.04 / Мнение: Игносфера, Путин против американской науки и дистанционные допинг-тесты

25.04 / Скачки числа заразившихся коронавирусом в России вызвали споры ученых

02.04 / Татьяна Тарасова показала архивный свадебный снимок с третьим супругом Владимиром Крайневым

04.04 / Трудные времена и люди вокруг нас

29.03 / Доктор Евгений Комаровский рассказал о серьезных последствиях коронавируса

09.04 / В Google заявили о росте популярности дронов для доставки товаров

06.04 / Синоптик предупредил россиян о новых морозах

16.04 / Мнение: Опять США блефует: не будут они осваивать Луну, им нужна Земля

01.05 / Мнение: Письмо: “Пару дней накручивала, потом бомбанула”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска